První evropský hyperloop vznikne ve Francii. Kapsle pro testování už se vyrábí

před 1 hodinou

Už letos by měla vzniknout 320 metrů dlouhá zkušební trať, příští rok má vyrůst druhá, kilometr dlouhá.

Toulouse - V Evropě vznikne první hyperloop, byť zatím půjde jen o testovací trať. Zástupci společnosti Hyperloop Transportation Technologies (HTT) chtějí ještě letos zprovoznit 320 metrů dlouhý tubus, v němž se technologie bude testovat.

Vstříc jim vyšla radnice ve francouzském Toulouse, která jim dala k dispozici bývalou vojenskou základnu poblíž letiště. O dohodě informoval mimo jiné web Daily Mail.

"Naše blízká spolupráce s vedením města je přesně to, co je potřeba dostat do systému hyperloop v Evropě," řekl zástupce HTT Andres De Leon. "Zatímco budeme vyvíjet naši technologii, budeme zároveň společně pracovat na vytvoření nezbytných regulací systému," dodává.

Stavba hyperloopu bude rozdělena na dvě fáze.Tento rok má vzniknout 320 metrů dlouhá trať, příští rok vznikne druhá, kilometr dlouhá. V současnosti se ve Španělsku vyrábějí i kapsle, které má hyperloop používat.

Testovací dráha hyperloopu ve Francii by měla být třetí největší na světě. Další už existují severně od amerického Las Vegas a poblíž centrály společnosti SpaceX ve městě Hawthorne v Kalifornii.

Firma slibuje v budoucnu nabídnout cestování rychlostí tisíc kilometrů v hodině. O hyperloopu se hovoří i ve spojitosti s Českou republikou. Brněnský primátor Petr Vokřál podepsal se zástupci HTT memorandum, na nějž naváže studie proveditelnosti, jež zjistí, jestli by se "trubku" vyplatilo stavět v Česku.

Hyperloop má fungovat na principu podtlakového tubusu, ve kterém se zhruba tisícikilometrovou rychlostí pohybují kapsle s cestujícími. Trubka bude mít podle návrhu HTT průměr 3,6 metru a v plánu je, že by zvnějšku byla pokryta solárními panely.

Společnost nedávno podepsala dohodu o spolupráci s Bratislavou a o budoucí výstavbě jednala se zástupci ruské nebo turecké vlády. Dráha má vzniknout třeba také mezi Dubají a Abu Dhabi.