Průzkum: Většina hospod otevře okamžitě, kdy jim to vláda umožní

Většina, 87 procent restaurací a hostinců otevřou, v den, kdy jim to umožní vládní rozhodnutí. Vyplývá to z průzkumu v 8200 zařízeních, který provedl Plzeňský Prazdroj. Zhruba 11 procent chce otevření odložit na období, kdy budou moci nabízet služby bez omezení, řekl mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Pouze dvě procenta hospod, podobně jako po jarní vlně covidu, už zůstanou zavřené.

Hospodští už se na restart podnikání připravují. Velká část využila uzavření k úpravám interiérů a přípravě novinek. O termínu pro restart ale není stále definitivně rozhodnuto.

"Z rozhovorů s nimi cítíme velké odhodlání znovu nastartovat byznys a sloužit hostům," řekl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz. Potvrdil to například Simon Balonek z pražské restaurace U Kruhu. "Těším se na otevření víc než na Vánoce. A od lidí, kteří k nám chodí pro pivo do výdejního okénka, vím, že oni se těší snad více než my," řekl. Podobně reagovala Yvona Schulzová z restaurace Aura v Ostravě. "Naši hosté si už předběžně dělají rezervace na prosinec, byť vědí, že ještě není definitivně stanovené datum otevření," uvedla. Martinu Kružíkovi z restaurace Tusto Titanium v Brně chybí nejvíce kontakt s lidmi.

Restaurace a hospody už mají podle Mráze přichystané interiéry tak, aby vyhověly vládním pravidlům, která nařizují při třetím protiepidemickém stupni polovinu možné kapacity hostů a nejvíce čtyři lidi u jednoho stolu.

"Do hlavní jídelní části jsme přemístili menší stoly pro dva lidi. Z jarní zkušenosti víme, že lidé měli obavy si sedat ve větším počtu," řekl Jan Větrovský z Patronky U Větráka v Losiné u Plzně.

Hospody a restaurace mají podle Kováře připravené dezinfekce u vchodů i na toaletách, pravidelně budou ošetřovat stoly a dezinfikovat interiéry, důkladně budou čistit sklo, nádobí i technologie. Finální čistění pivních trubek provedou před otevřením, aby pivní vedení bylo v nejlepší kondici a zákazníci dostali čerstvé pivo, řekl.

"Měli jsme prostor přemýšlet nad obměnou menu, abychom hosty překvapili," řekl Kružík. Novinky a gastronomické akce v novém roce chystají i pivnice U Kruhu a Aura. Hostinští se ale obávají další vlny pandemie. "Snažíme se zefektivnit naši činnost a provoz tak, abychom se ekonomicky připravili na případný další nápor korony," řekl Kružík.