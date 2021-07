Zakázané to není, ale čas s cigaretou jsou náklady navíc. Češi v práci kouří méně

Neznámí ozbrojenci v pátek zavraždili sedm členů kurdské rodiny ve městě Konya v centrální části Turecka. Podle místních médií vtrhli do jejich domu se zbraněmi a stavení následně zapálili. Činitelé organizací na ochranu lidských práv hovoří o útoku z nenávisti, turecké úřady tvrdí, že šlo o vyřizování dlouhodobých sporů mezi dvěma místními rodinami bez rasistického podtextu, napsala agentura AFP.

Někteří členové napadené rodiny utrpěli těžká zranění již při podobném incidentu v květnu. Podle jednoho z napadených členů rodiny byli tehdejší útočníci turečtí nacionalisté, kteří křičeli, že nechtějí, aby v jejich sousedství žili Kurdové.

Guvernér provincie Konya v médiích prohlásil, že úřady pachatele co nejrychleji chytí a předvedou je před soud.

Předchozí výpady vůči kurdské rodině přehlíželi policisté i místní soudy, což dalo pachatelům pocit beztrestnosti, řekl médiím právník obětí, podle nějž se všichni členové rodiny báli v poslední době o život. "Je to bezpochyby rasistický útok. Soudy a úřady nesou část zodpovědnosti za to, co se stalo," řekl v místní televizi Arti TV.