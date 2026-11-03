Průzkum: Pětina Čechů nemá žádnou finanční rezervu pro nečekané výdaje

Pětina Čechů nemá žádnou finanční rezervu pro případ nečekaných výdajů nebo na pokrytí výpadku příjmů. Na období delší než čtyři měsíce má finanční rezervu 36 procent lidí. Zároveň je pro 96 procent Čechů alespoň čtyřměsíční rezerva nezbytná, aby měli pocit finanční jistoty. Vyplývá to z průzkumu agentury Data Stories.
Na méně než jeden měsíc má finanční rezervu 16 procent lidí. Pro 27 procent by jejich finanční rezerva pokryla běžné výdaje po dobu jednoho až tří měsíců. Vyplývá to z průzkumu agentury Data Stories pro Stavební spořitelnu České spořitelny na reprezentativním vzorku 1006 lidí.
„Finanční rezerva není jen otázkou výše příjmu. I domácnost s nadprůměrnými příjmy se může dostat do komplikací, pokud nemá vytvořenou dostatečnou rezervu,“ uvedl finanční analytik České spořitelny Štěpán Dvořák.
„Výsledky průzkumu potvrzují, že lidé s finanční rezervou se zároveň cítí výrazně jistěji a lépe zvládají nepředvídané životní situace,“ doplnil.
Průzkum zároveň ukázal, že pravidelně spoří 55 procent Čechů, dalších 27 procent si odkládá peníze příležitostně. Z lidí, kteří spoří, si 45 procent měsíčně odkládá do 2000 korun, dalších 29 procent mezi 2000 a 5000 korunami.
Při volbě produktů pro ukládání peněz jsou pro Čechy nejdůležitější důvěryhodnost finanční instituce a výše poplatků. Největší obavy lidé mají z možné ztráty uložených peněz, vyjádřilo je 49 procent dotázaných. Finančních podvodů se obává 40 procent lidí.
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