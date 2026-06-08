Přeskočit na obsah
Benative
8. 6. Medard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila, hlavně díky autoprůmyslu a elektrovýrobě

ČTK

Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 1,5 procenta, po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila růst z 0,9 procenta v březnu. Zvýšení výroby podpořily hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem se průmyslová produkce zvýšila o 1,4 procenta.

Continental - výroba autoelektroniky
K růstu podle statistiků přispěl i kovozpracující a chemický průmysl a dále výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména těch pro stavebnictví. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
Reklama

„V dubnu průmyslová produkce opět mírně vzrostla, a to hlavně díky výrobě motorových vozidel a jejich dílů a výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

K růstu podle statistiků přispěl i kovozpracující a chemický průmysl a dále výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména těch pro stavebnictví.

Související

Meziroční pokles výroby ČSÚ zaznamenal v těžbě a dobývání, což se týkalo zejména uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Produkce byla meziročně nižší také v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Ke zvýšení hodnoty nových zakázek o 2,7 procenta přispěly objednávky z ciziny i z Česka. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské nové zakázky stouply o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.

Reklama
Reklama

„Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Objednávky naproti tomu klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.

V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v dubnu 2026 meziročně snížil o rovné procento. Zároveň pokračoval nárůst mezd. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu se v dubnu meziročně zvýšila o 5,9 procenta.

Mohlo by vás také zajímat: V místech postoloprtského masakru se začíná kopat

V místech postoloprtského masakru se začíná kopat (26. 5. 2026) | Video: Aktuálně.cz/Ondřej Stratilík
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Stabbing incident at Penn Station in New York City
Stabbing incident at Penn Station in New York City
Stabbing incident at Penn Station in New York City

Útočník pobodal šest lidí na nádraží Penn Station v New Yorku, policie ho zadržela

Útočník v neděli večer místního času pobodal šest lidí na newyorském nádraží Penn Station, zranění jednoho z nich jsou vážná. Policie podezřelého zadržela, píší agentury s odvoláním na úřady. Násilný incident na jednom z nejrušnějších dopravních uzlů v zemi se stal v době, kdy se New York chystá na dvě velké sportovní akce - finále basketbalové ligy NBA a fotbalové mistrovství světa.

Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike

ŽIVĚ Izrael v noci útočil na Írán, údery byly zřejmě odvetou za nedělní útoky Teheránu

Izrael oznámil v noci na pondělí údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech včetně Teheránu, píší agentury. Izraelské údery potvrdily i íránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o dalších raketách vypálených směrem na izraelské území z Íránu a Jemenu. Izraelské údery byly zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu.

Výstava Little Hanoi, Next Generation se loni v listopadu uskutečnila v Hanoji. V červnu odstartuje v Praze.
Výstava Little Hanoi, Next Generation se loni v listopadu uskutečnila v Hanoji. V červnu odstartuje v Praze.
Výstava Little Hanoi, Next Generation se loni v listopadu uskutečnila v Hanoji. V červnu odstartuje v Praze.

Vietnamští rodiče neřeknou „mám tě rád“. Lásku vyjadřují jinak, říká mladá generace

Vyrůstali na pomezí dvou kultur, zatímco rodiče pracovali od rána do večera. Dnes druhá generace Vietnamců splynula s českou společností. Komunita není jen o večerkách, není homogenní, řekla podnikatelka Thuy Duong Trinh, jež se podílí na výstavě Little Hanoi, Next Generation. „Chtěli jsme ukázat rozmanitost, příběhy jsou klíčem k pochopení naší generace,“ dodal Duc Anh Le, šéf spolku Viet Up.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama