Průmysl po roce a půl opět roste, k pandemii je zatím imunní. Zato stavbaři trpí

Průmyslová produkce v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 1,3 procenta. Do růstu se tak dostala poprvé od května 2019. Přispěla k tomu hlavně výroba automobilů. Vyplývá to z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů, která v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně průmysl vzrostl o tři procenta.

Průmysl dosud meziročně klesal 16 měsíců v řadě. V září to bylo o zhruba dvě procenta, například v dubnu během první vlny koronaviru byl ale pokles více než třetinový.

"Údaje z výroby za říjen překvapily mírně pozitivně. Za listopad čekáme slabší údaj, ale nemělo by to být nikterak dramatické. Podniky jsou oproti první vlně lépe připravené, ale negativní vliv zde znát bude," komentuje ekonom Komerční Banky Michal Brožka. "Pro letošek jsme čekali propad průmyslové výroby kolem 10 procent, ale poslední údaje ukazují, že by výsledek mohl být spíše blízko -7 procent," dodává.

Podobného názoru je také analytik ze společnosti Akcenta Miroslav Novák. "Indexy podnikatelských nálad naznačují solidní vývoj průmyslové produkce i pro samotný závěr letošního roku, ačkoliv k určitému zpomalení vzhledem k druhé vlně pandemie přeci jen dojde," tvrdí Novák.

Důvodem lepšího vývoje je hlavně automobilový segment. "Snaží se alespoň částečně dohonit jarní výpadek ve výrobě," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek Matějka. V říjnu se výroba aut meziročně zvýšila o téměř 14 procent.

To se projevilo také na zahraničním obchodu Česka, který skončil v říjnu přebytkem 33,4 miliardy korun, meziročně byl o 24,4 miliardy vyšší. Příznivě se na něm podepsal zejména rostoucí vývoz motorových vozidel a obchod s Německem a Ruskem. Bilance zahraničního obchodu je pátý měsíc v řadě kladná, za deset měsíců letošního roku dosáhl přebytek 142,1 miliardy korun, což je o 400 milionů více než stejnou dobou před rokem.

Vývoz vzrostl ve srovnání s loňským říjnem o 5,6 procenta na 359,6 miliardy korun, zatímco dovoz klesl o 1,7 procenta na 326,2 miliardy korun.

Stavebnictví zrychlilo meziroční pokles

"Na rozdíl od stavebnictví druhá vlna koronaviru zatím průmysl výrazně nezasáhla," podotkl Matějka z ČSÚ.

Stavební výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční propad. Snížila se o 10,5 procenta po revidovaném poklesu o 7,9 procenta v září. Pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku propadlo o 13 procent. V září se snížilo o 8,8 procenta. Inženýrské stavitelství, tedy zejména dopravní výstavba, zpomalilo v říjnu meziroční pokles na 4,8 procenta ze zářijových 5,8 procenta.

Stavebnictví bylo v říjnu nadále ovlivněno epidemií koronaviru, uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. "Stavební produkci drží velké firmy inženýrským stavitelstvím, pozemní stavitelství je v útlumu v obou velikostních segmentech. Také stavební úřady hlásí omezený provoz a povolovací procesy váznou," dodala.

Ve srovnání se zářím byla říjnová stavební produkce po vyloučení sezonních vlivů nižší o 1,7 procenta.