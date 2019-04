Automobilkám se stále nedaří dohnat loňská čísla, zato stavbaři si mnou ruce

Průmyslová produkce v Česku po lednovém poklesu v únoru meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Nejvíce k tomu přispělo odvětví energetiky. Klesla naopak výroba aut. Také stavebnictví se vrátilo k meziročnímu růstu - stouplo o 5,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Meziměsíčně byla průmyslová výroba reálně vyšší o půl procenta.

"Růstu průmyslu pomáhá opět především rozvod energií, ale zde se meziroční růst snížil. Dále pomáhá výroba elektrických zařízení a výroba strojů," popisuje situaci v průmyslu ekonom společnosti Cyrrus Michal Brožka.

Produkce a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu byla v únoru meziročně vyšší o 6,7 procenta. Výroba elektrických zařízení rostla o tři procenta, produkce strojů se pak zvýšila o 2,3 procenta.

"Nejrychleji roste farmacie a výroba nemotorových dopravních prostředků. Naopak v případě výroby aut stále dochází k meziročnímu poklesu, ale zde se pokles snížil na -0,8 procenta oproti poklesu o -7,4 procenta na začátku roku," dodává Brožka.

Hodnota nových zakázek v únoru meziročně vzrostla o 1,4 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,3 procenta, tuzemské zakázky vzrostly o 1,5 procenta.

Zpátky k růstu

Stavební výroba se v únoru vrátila k meziročnímu růstu, vzrostla o 5,8 procenta. O měsíc dříve zaznamenala meziroční pokles o 13,2 procenta. V únoru se meziročně zvýšila produkce v pozemním stavitelství o 5,1 procenta a v inženýrském o 9,6 procenta.

V meziměsíčním srovnání bylo stavitelství po vyloučení sezonních vlivů nižší o půl procenta, dodal ČSÚ.

"V letošním roce by hlavním tahounem stavební výroby mělo být inženýrské stavitelství. Velké množství projektů je naplánováno jak v oblasti silniční, tak i železniční infrastruktury. Solidní by měla zůstat i poptávka po rezidenčním bydlení, ač ta má svůj boom již zřejmě za sebou. Nedostatkem zakázek by stavaři v letošním roce trpět neměli," odhaduje ekonomika Komerční banky Jana Steckerová.

Stavební úřady v únoru vydaly 6097 stavebních povolení, meziročně o 10 procent více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,7 miliardy Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 klesla o tři procenta.