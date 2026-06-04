Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí vzrostla na 50 tisíc korun

Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50.282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
„Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. V tomto odvětví se mzdy zvýšily meziročně o 2,1 procenta na 87 404 korun.
Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách, jimž mzdy vzrostly v průměru o 22,1 procenta na 49 165 korun. V administrativě byl růst o 18,8 procenta na 40 877 korun a ve stavebnictví o 12,6 procenta na 44 671 korun.
Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním kvartálu v informačních a komunikačních činnostech, činila 98 776 korun. Následovala sekce peněžnictví a pojišťovnictví s 89 091 Kč. Naopak nejnižší mzdy jsou v ubytování, stravování a pohostinství, v prvních třech letošních měsících to bylo průměrně 30 688 korun.
Celkový objem mezd v Česku se meziročně zvýšil o 8,8 procenta. Počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procenta.
Statistici tentokrát nezveřejnili údaje o takzvaném mediánu, tedy střední hodnotě mezd. Důvodem je to, že loni skončil datový zdroj, který tyto údaje modeloval. Nový zatím nebyl zprovozněn.
Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024, před tím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen roste průměrná mzda v Česku vytrvale od začátku roku 2014.
Mohlo by vás také zajímat: Proč známý ekonom podporuje Babišovu ekonomickou politiku?
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.
Meziroční inflace v květnu zpomalila. Potraviny zlevnily, nejvíce zdražily služby
Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta. Meziroční tempo inflace zpomalilo z dubnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,1 procenta. Konečnou hodnotu květnové inflace zveřejní ČSÚ 10. června, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Verdiho Requiem bylo zprvu pěkné fiasko, říká hvězdný dirigent Gatti, který uzavře Pražské jaro
Jeden z nejžádanějších současných světových dirigentů Daniele Gatti uzavře letošní Pražské jaro s monumentálním Verdiho Requiem. Pod jeho taktovkou vystoupí hvězdně obsazené kvarteto sólistů s jeho domovskou Staatskapelle Dresden. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří o tom, co pro něj dílo znamená, jak vnímá svou roli dirigenta a objevuje i nečekanou českou stopu tohoto ikonického díla.
Na druhé straně Marsu se něco pokazilo. NASA po měsících přiznala, že už není cesty zpět
Deset let sbírala data z okolí Marsu, pomáhala vozítkům na povrchu planety a přinesla vědcům nové poznatky o tom, jak se rudá planeta vyvíjela. Pak ale náhle umlkla. Měsíce nikdo nevěděl, zda se ještě ozve. Teď NASA potvrdila to, čeho se její tým obával od začátku. Příběh jedné z nejúspěšnějších marsovských misí skončil. Otázky, proč k tomu došlo, zůstávají zatím bez odpovědi.