Průměrná mzda v Česku stoupla na 49 tisíc korun. Meziročně se zvedla o 7,2 procenta

V loňském roce se průměrná mzda v České republice zvýšila o 7,2 procenta na 49 215 korun. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3316 korun. Druhým rokem po sobě se průměrná mzda zvýšila také reálně, po zohlednění inflace vzrostla o 4,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
O víc než sedm procent průměrná mzda meziročně vzrostla také v loňském čtvrtém čtvrtletí. V něm průměrná mzda v Česku stoupla o 7,4 procenta na 52 283 korun. V meziročním srovnání to bylo o 3616 korun víc. Reálně po zohlednění inflace se zvýšila o 5,1 procenta. Medián mezd, tedy mzda přesně v polovině rozpětí, vzhledem ke které polovina lidí bere víc a polovina méně, činil ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun.
U mužů byl mzdový medián 48 342 korun, u žen 42 692 korun. „Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 23 282 korun a 89 006 korun," uvedl statistický úřad.
Nejvíc loni brali zaměstnanci v oboru informačních a komunikačních technologií, v celoročním průměru to bylo víc než 89 tisíc korun. Ve finančnictví a peněžnictví průměrná mzda přesáhla 80 tisíc korun. Nejnižší byla ve stravovacích a ubytovacích službách v celoročním průměru pod 30 tisícími korunami. Příjem těchto zaměstnanců ale často vylepšuje spropitné.
Meziroční růst mezd byl loni nejvyšší v profesních, vědeckých a technických činnostech o 11,6 procenta, víc než desetiprocentní byl ve stavebnictví. Nejméně si polepšili zaměstnanci v oboru těžby a dobývání o 4,2 procenta.
Za čtvrté čtvrtletí Český statistický úřad nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy zaznamenal ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla o 15,8 procenta a v profesních, vědeckých a technických činnostech o 11,8 procenta. Nejnižší byl růst v ostatních činnostech o 3,4 procenta a peněžnictví a pojišťovnictví o 3,7 procenta.
