Provoz ChatGPT a dalších AI chatovacích systémů postihly výpadky

Fungování nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) ve čtvrtek postihly problémy. Výpadky byly po celém světě hlášeny například u chatbotů ChatGPT, Claude, Gemini či Grok, píše server PCMag.
Potíže se začaly projevovat pozdě odpoledne. U služby OpenAI provozující chatbota ChatGPT kolem 17:00 SELČ hlásily výpadky desetitisíce uživatelů, později se však situace zlepšila. Vyplývá to z údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb.
Společnost OpenAI uvedla, že provedla nápravná opatření a monitoruje obnovu systému. Informace o příčině potíží zatím neposkytla.
OpenAI je průkopníkem v oblasti AI. V roce 2022 svého chatbota ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.
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