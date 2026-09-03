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Ekonomika

Provoz ChatGPT a dalších AI chatovacích systémů postihly výpadky

ČTK
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Fungování nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) ve čtvrtek postihly problémy. Výpadky byly po celém světě hlášeny například u chatbotů ChatGPT, Claude, Gemini či Grok, píše server PCMag.

Umělá inteligence
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Potíže se začaly projevovat pozdě odpoledne. U služby OpenAI provozující chatbota ChatGPT kolem 17:00 SELČ hlásily výpadky desetitisíce uživatelů, později se však situace zlepšila. Vyplývá to z údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb.

Společnost OpenAI uvedla, že provedla nápravná opatření a monitoruje obnovu systému. Informace o příčině potíží zatím neposkytla.

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OpenAI je průkopníkem v oblasti AI. V roce 2022 svého chatbota ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.

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