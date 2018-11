Prověříme prodej oceláren, slíbila eurokomisařka Babišovi. Ten chce záruku investic

Evropská komise prověří pochybnosti, které má Česko o novém majiteli vítkovických oceláren ArcelorMittal. Premiéru Andreji Babišovi (ANO) to podle zdrojů Aktuálně.cz na schůzce v Bruselu řekla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Ta tak vyhověla přání české strany, která se obává plánovaného prodeje firmy ArcelorMittal společnosti Liberty House.

Brusel (od našeho zpravodaje) - "Komise vnímá naše obavy," prohlásil po schůzce premiér Babiš. "Plány nového kupujícího, že bude investovat do úrovně odpisů jen 35 milionů eur ročně, nás skutečně moc neuspokojují," dodal.

Babiš tvrdí, že by firma Liberty House měla ve Vítkovicích investovat dalších 750 milionů eur během příštích 10 let, tedy skoro 20 miliard korun. Premiér podle svých slov vychází z podkladů, které dostal od odborářů.

Ti také tvrdí, že nový vlastník nepředstavil žádné záruky ohledně budoucnosti firmy. Společnost má i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců.

Babiš chce, podobně jako odbory, aby společnost Liberty House písemně deklarovala plán a výši investic do ostravských oceláren a představila víceletý investiční plán.

Gigant ArcelorMittal musí ostravskou huť prodat kvůli tomu, že koupil italské ocelárny ILVA, největší ocelárny na světě, a měl by tak v Evropě příliš velký podíl na trhu. Prodej firmě Liberty House musí ještě schválit Evropská komise, která v EU dohlíží na zachování férové hospodářské soutěže na jednotném evropském trhu. Záležitost má v komisi na starosti právě eurokomisařka Vestagerová, s níž se Babiš v Bruselu setkal.

Vestagerová Babiše podle zdrojů Aktuálně.cz ujistila, že schválí pouze takového kupce, který skutečně dodrží kritéria, k nimž se při nákupu zavázal. Momentálně prý posuzuje, jestli je firma Liberty House schopna svůj byznys na udržitelné bázi provozovat. "Než se k tomu vyjádří, budou od toho nového kupujícího pravděpodobně požadovat nějaké podmínky," oznámil Babiš.

Premiér podle svých slov po Komisi nepožaduje, aby prodej oceláren společnosti Liberty House zastavila. Důvodem je podle něj to, že stávající majitel, tedy ArcelorMittal, "bohužel neinvestoval dostatečně" a Česko s ním tedy nemá dobrou zkušenost.

"My z toho stávajícího investora, který si vzal dividendy, místo aby je proinvestoval, nejsme úplně nadšení. Takže doufáme, že přijde někdo, kdo si nebude brát dividendy, ale bude investovat," prohlásil premiér.

Vesnička pro sirotky v Sýrii

Babiš se v Bruselu sešel taky s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, s nímž jednal o migraci. Opět zdůraznil svůj postoj, že by EU měla ekonomicky podpořit státy v Africe, aby se zlepšila tamní životní úroveň a jejich obyvatelé neměli motivaci odcházet do Evropy.

O to se už ale Unie delší dobu snaží, jak v Bruselu připustil i Babiš. Juncker navrhl, aby EU v Africe investovala zhruba 50 miliard eur, tedy skoro 1,3 bilionu korun.

Babiš taky Junckerovi potvrdil svůj starší projekt, že by Česko v Sýrii postavilo vesničku pro 150 tamních sirotků. "Investovali bychom do mateřské školy, do školy, jídelny, bytů nebo hřišť. Byl by to celý areál," prohlásil Babiš.

Ten opakuje, že Česko je ochotné pomáhat uprchlíkům v místě, kde žijí, ale odmítá je přijímat na své území. Premiér nedávno odmítl iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové, aby Česko udělalo gesto a přijalo 50 syrských dětí, které přicestovaly do Evropy bez doprovodu.