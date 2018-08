Ústavní soud se zastal muže, kterému pojišťovna neproplatila půjčení auta po nehodě

Pojišťovna nechtěla po nehodě řidiči proplatit celé půjčovné náhradního auta. Ústavní soudci však rozhodli, že poškozený má nárok na proplacení všech nákladů, přestože už po pár dnech věděl, že jeho vlastní auto je neopravitelné.

Brno - Ústavní soud v úterý rozhodl, že pojišťovna musí muži z Ostravska proplatit náhradní auto, které si půjčil po nehodě, kterou nezavinil.

Od nehody už uplynuly tři roky. Muž si po srážce musel pronajmout na tři týdny náhradní vůz v autopůjčovně, aby mohl jezdit do práce a vozit děti do školy. Zapůjčení náhradního auta na 23 dní vyšlo poškozeného na více než 32 tisíc korun.

Když však požádal o proplacení nákladů, pojišťovna mu proplatila jen osminu z celkové částky. Tvrdila, že měl auto vrátit už po devíti dnech, když se dozvěděl, že jeho vlastní vůz je neopravitelný. V tu chvíli totiž už bylo jisté, že dostane celé odškodné ve výši 230 tisíc.

Peníze však poškozený obdržel až měsíc po nehodě. V souvislosti s tím Ústavní soudci konstatovali, že ne každý si může dovolit okamžitě po nehodě koupit nové auto.

"Podle Ústavního soudu není výše škody v obdobných případech dána jen hodnotou zničeného vozu, ale také náklady, které by poškozený nemusel vynaložit v případě, že by ke škodě nedošlo. Není tak důvodu, pro který by tyto náklady, jsou-li účelně vynaloženy, měl nést právě poškozený," uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Soudci navíc upozornili na nejednotná rozhodnutí soudů nižších instancí. Zatímco okresní soud vyhověl řidiči a uložili pojišťovně zaplatit téměř celou částku, odvolací krajský soud v Ostravě se přiklonil na stranu pojišťovny.

Kauza se tak nyní vrací ke krajskému soudu v Ostravě, pro který je závazné rozhodnutí Ústavního soudu.