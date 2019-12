Za propagaci Účtenkovky utratí ministerstvo miliony. Na výhrách vyplatí násobně víc

Náklady na propagaci účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) letos budou zřejmě činit zhruba pět milionů korun. Například na informační kampaň v rozhlase ministerstvo financí vydalo 3,2 milionu korun.

Výroba propagačních videí a plakátů pro účtenkovou loterii od letošního července do července 2020 by pak měla stát 1,19 milionu korun. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí.

Loterii spustilo MF začátkem října 2007. Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 380 000 hráčů s 16 miliony zaregistrovaných účtenek. Zatím do posledního losování 15. listopadu se zapojilo 339 000 aktivních soutěžících.

Fixní náklady na účtenkovou loterii firmou Wincor Nixdorf, která provoz loterie zajišťuje, činí ročně 12,4 milionu korun a ministerstvo financí každý rok na výhry vyčlení 64,8 milionu korun. Na zasílání informačních SMS a převod výher počítá MF ročně s 1,2 až 1,8 milionu korun. V roce 2018 zaplatilo MF za marketingové a PR náklady k loterii 1,6 milionu korun.

Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. MF od prosince zvýšilo počet možných výher v účtenkové loterii, a to z 21 025 na 30 215. Celková hodnota výher zůstala ale zachována, změna se týká především navýšení počtu nejnižší stokorunové výhry.

První výhra je nadále milion korun, druhá automobil za zhruba 400 000 Kč, třetí 300 000 Kč, čtvrtá 200 000 Kč a pátá 100 000 korun. Zároveň od prosince může každý hráč registrovat maximálně 500 účtenek měsíčně.

Fixní náklady - (Celkem 77 193 420 Kč/rok): Komplexní zajištění provozu Účtenkovky 12 393 420 Kč /rok Výhry 64 800 000 Kč/rok Variabilní náklady - (Celkem maximálně 1,8 milionu Kč/rok): Zasílání informační SMS (notifikace o výhře, změně registrace - pouze pokud hráč neuvede e-mail) 0,62 Kč/SMS Převod výhry na platební účet výherce 1,67 Kč/převod Marketing a PR 2017 - (Celkem zhruba 5 600 000 Kč): Informační kampaň v rozhlase (25. září 2017 - 31. března 2018) Dodavatel: Radio United Broadcasting s.r.o. 3 200 699 Kč Výroba videospotů (instruktážní a propagační videa) a grafických posterů (plakáty, letáčky) (září 2017- září 2018) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 1 470 000 Kč Branding a výroba propagačních předmětů Dodavatel: ADAPT Prints.r.o. 450 000 Kč Roadshow v nákupních centrech - (10 celodenních setkání včetně rezervace pronájmu prostor v obchodních centrech - říjen 2017) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 480 000 Kč Marketing a PR 2018 - (Celkem 1 612 540 Kč): Roadshow v nákupních centrech (12 celodenních setkání včetně rezervace pronájmu prostor v obchodních centrech - březen 2018) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 430 000 Kč On-line reklama - placená propagace na Facebooku (součet za všechny uskutečněné kampaně v období leden - prosinec 2018, vč. DPH)Dodavatel: Facebook 623 140 Kč Empirický průzkum Dodavatel: Ústav empirických výzkumů, z.ú. STEM 110 000 Kč Roadshow v nákupních centrech (12 celodenních setkání včetně rezervace pronájmu prostor v obchodních centrech - listopad / prosinec 2018) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 430 000 Kč Tisk a výroba samolepek: QR kódy (10 000 ks ve dvou variantách) Dodavatel: Tiskárna Daniel 19 400 Kč Marketing a PR 2019: Informační kampaň v rozhlase(15. dubna 2019 - 31. července 2019)Dodavatel: Radio United Broadcasting s.r.o.Celoplošné vysílání rádio Kiss / Impuls. 3 211 690 Kč On-line reklama - placená propagace na Facebooku Dodavatel: Facebook Rozpočet: 200 000 Kč Uhrazeno k 30.6.: 90 797 Kč Výroba videospotů (instruktážní a propagační videa) a grafických posterů (plakáty a letáčky (červenec 2019 - červenec 2020) Dodavatel: Event Service, s.r.o. 1 193 900 Kč Informační kampaň na LCD obrazovkách ve vozidlech veřejné hromadné dopravy v rámci ČR (listopad 2019 - prosinec 2019)Dodavatel: BUS TV - inpublic group, s.r.o. 399 975 Kč

Zdroj: MF

Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET, jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Opozice je k zavedení loterie skeptická.