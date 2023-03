Venkov se mění v konzum, role hospodáře se vytrácí. Projekt EU chce posílit úlohu žen

Dnešní venkov už není pouze prostorem pro zemědělskou výrobu jako v minulosti, ale stává se z něj místo pro konzum v rámci cestovního ruchu. Role tradičních rodin a vůdčí osobnosti hospodáře se vytrácí. Na posílení role žen v zemědělství a venkovském životě se zaměřuje evropský projekt, do něhož se zapojila i Mendelova univerzita v Brně. V podcastu Aktuálně.cz hovořila profesorka Milada Šťastná.

Tříletý projekt FLIARA (angl. Female Led Innovation in Agriculture and Rural Areas), který financuje Evropská komise, se zaměří na posílení role žen v zemědělství a venkovském životě. Zapojí se do něj farmářky i venkovské podnikatelky.

"Do nynějška byla daleko větší pozornost věnována mládeži a seniorům, případně venkovským rodinám. Genderová problematika se u nás zkoumá spíše v obecné rovině bez zaměření na venkov," podotýká v podcastu Šťastná, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, která je jednou z partnerských institucí projektu.

Venkov v zemích EU podle ní prochází výraznou proměnou. "Venkovské ženy nyní mají vlastní zaměstnání, a tedy i vlastní příjem. Jsou méně závislé," komentuje Šťastná, která stojí v čele odborného týmu, který na projektu pracuje. "Tyto změny se ale promítly i negativně do větší rozvodovosti a vyššího počtu samoživitelek," dodává.

Zároveň ovšem podotýká, že venkov by bez žen, které zaujímají velkou roli v jeho dalším rozvoji, nebyl kompletní. "Ženy mají velmi významné místo na venkově, co se týče spolkových činností, jako jsou třeba zahrádkáři. Ale také ve veřejné správě - můžou být na pozici starostek či členek zastupitelstva," dodává.

Od projektu, který patří do grantového programu Evropské unie Horizont Evropa, si slibuje především to, že na lokální i evropské úrovni navrhne postupy a doporučení, která povedou k rovnějšímu přístupu žen na evropském venkově. "Genderová problematika je v Evropské unii velmi akcentovaná. Jde jim hlavně o reálné zrovnoprávnění žen i o plnější využití jejich schopností," uzavírá.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast, kde Šťastná uvádí i to, v čem je Česko oproti ostatním zemím specifické či zda na venkově stále přetrvávají patriarchální vzorce.