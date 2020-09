Honba za vakcínou pokračuje, podílí se na ní špičková česká centra postavená díky EU

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) očkování každý rok ve světě zachrání miliony lidských životů před smrtelnými nemocemi, jako jsou tetanus, záškrt, černý kašel, cholera nebo i obyčejná chřipka. Naděje celého světa se však momentálně upírají jiným směrem: ve vývoji je už několik měsíců také vakcína proti covidu-19.

K 29. září 2020 WHO evidovala 33 034 598 milionů potvrzených případů covidu-19, z toho více než 996 tisíc úmrtí. V Česku bylo ke stejnému datu potvrzeno 64 597 případů nákazy a 606 úmrtí.

WHO uvádí, že se v současnosti testuje na 169 možných vakcín, které by mohly pomoci v boji proti pandemii. Zhruba 26 se jich už zkouší přímo na lidech. Za nejnadějnější považuje organizace asi šest vzorků.

Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 pracují vědci v Evropě, Rusku, USA i v Asii. Svojí troškou do mlýna přispívají i Češi. Česko se jednak snaží vyvíjet vlastní vakcínu, zapojilo se však také do celoevropského snažení o co nejrychlejší řešení koronavirové krize prostřednictvím očkování.

Původně však Česko v květnu trochu zmateně oznámilo snahu hledat vakcínu pouze po vlastní ose. Proti tomuto slavnostně oznámenému úsilí se ohradili představitelé Učené společnosti ČR, která sdružuje české vědce, v otevřeném dopise dnes už exministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO). Varovali, že není možné "spoléhat na omezené lokální zkušenosti", a zároveň upozornili, že moderní pracoviště v Česku, která splňují požadavky pro moderní biotechnologický výzkum takové vakcíny, v posledních letech vyrostla právě s přispěním financí od Evropské unie.

Mezi nimi například Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), Středoevropský technologický institut v Brně (CEITEC) nebo Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci (ÚMTM). Dnes v nich mimo jiné probíhá i velkokapacitní testování vzorků na přítomnost koronaviru.

"Současně bychom zapojením těchto našich špičkových pracovišť splatili alespoň částečně závazky vůči Evropě a získali zpět potřebný kredit v oblasti vakcinologie," píše se v dopisu z května.

Jen v oblasti výzkumu portál Evropských strukturálních a investičních fondů v EU - DotaceEU.cz - eviduje od roku 2013 přes 3600 projektů spolufinancovaných Bruselem. Z toho u 1128 projektů činí výše dotace přes 10 milionů korun.

Exministr Vojtěch v září potvrdil, že Česko do evropského fondu, který pokrývá vývoj a výzkum vakcíny, vloží více než 305 milionů korun. To odpovídá zhruba podílu 1,5 procenta z celkové částky 750 milionů eur (20 miliard korun), kterými se společně zapojí členské státy EU.

Česká vakcína

Vraťme se však k české vakcíně. Tu začaly na jaře společně vyvíjet Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny. Jedná se o "neživou" očkovací látku připravenou z usmrcených virů.

Bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch samostatný český výzkum hájil potřebou soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím. Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," řekl letos na začátku května během první pandemické vlny.

Jeho nástupce ve funkci Roman Prymula, tehdy ještě z pozice náměstka, celý projekt podle Prima CNN nejprve odsoudil se slovy, že "není životaschopný". Uvedl, že většina ostatních zahraničních výzkumníků při vývoji vakcíny volí mikroorganismy, které v těle vyvolávají imunitní odpověď.

Čeští vědci nicméně letos v létě úspěšně dokončili první fázi vývoje prototypu testovaného na hlodavcích. Vyvolal imunitní reakci a jeho použití se zatím ukazuje jako bezpečné. Výsledky první fáze testování nyní posuzují odborníci z České vakcinologické společnosti.

Společný evropský nákup

Evropská komise předběžně jednala o nákupu vakcín proti koronaviru už se šesti výrobci. Dosud Brusel počítá s nákupem více než miliardy dávek vakcín, pokud látky úspěšně projdou klinickými testy. Po několika stech dávek by mohla nakoupit od společností BioNTech-Pfizer, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna a AstraZeneca.

Na trhu by se vakcína mohla podle odhadů objevit už na přelomu roku. Česká vláda by chtěla objednat a zaplatit očkovací látku asi pro 3,5 milionu lidí, z toho asi 200 tisíc zdravotníků, dva miliony seniorů a 1,3 milionu mladších lidí s chronickými onemocněními. Další by si vakcínu museli uhradit sami.