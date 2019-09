Fronty na prostitutky v Dubí zmizely. Německá auta už nevozí jen klienty, ale i pomoc

Humanitární loď Ocean Viking s více než 80 migranty na palubě smí zakotvit na italském ostrově Lampedusa. Podle agentury AFP to v sobotu oznámila organizace SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje spolu s Lékaři bez hranic. Loď Ocean Viking, která pluje pod norskou vlajkou, před týdnem o víkendu zachránila pět desítek migrantů, dalších více než třicet jí tento týden předalo menší německé plavidlo charitativní organizace Resqship. Osud migrantů byl několik dní nejasný, protože středomořské státy je dlouhodobě odmítají přijímat, humanitární organizace je zase nechtějí vracet zpět do Libye, odkud nejčastěji vyplouvají do Evropy.