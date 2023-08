Česku se v přechodu na zelenou mobilitu daří, říká expert. Roli hrají evropské peníze

Do ekologizace dopravy v Česku putují z fondů Evropské unie miliardy korun. Finance podporují například nákup nízkoemisních vozidel či výstavbu dobíjecích stanic nebo cyklistické infrastruktury. Jak se zelené proměně v tuzemském dopravním sektoru daří? A která města by mohla jít příkladem? Nejen o tom hovořil v podcastu Aktuálně.cz Michal Hrubý, pracovník Výzkumného centra Škoda Auto Vysoká škola.

Co se týče přechodu na zelenou mobilitu, Česko je na tom podle Hrubého v porovnání se státy střední a východní Evropy velmi dobře. Mnohá tuzemská města se v tomto ohledu v posledních letech významně posunula. V celostátním měřítku expert oceňuje zejména přechod na nízkoemisní autobusy nebo modernizaci železnice.

"Nějakou dobu jsem pobýval v Ostravě a tu třeba z hlediska modernizace městské infrastruktury musím vyzdvihnout," uvádí Hrubý v podcastu. "Anebo Brno, které tím, že z velké části ve své městské flotile spoléhá i na trolejbusy, je také příkladem toho, jakým způsobem lze městskou hromadnou dopravu opravdu posouvat," dodává.

Základním stavebním kamenem při tuzemském přechodu na čistší dopravu jsou podle Hrubého právě evropské fondy. "Často při něm spoléháme na technologie, které nejsou tak rozšířené, což znamená, že jsou spojeny s většími náklady," popisuje v podcastu. "A fondy jsou tu právě od toho, aby tento přechod pro jednotlivé regiony, obce, města byl mnohem snazší. Bez nich by to téměř nebylo možné," dodává.

Za vydařený příklad toho, jak se finance z evropských fondů rozdávají, považuje Integrovaný regionální operační program (IROP). Skrz něj se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně na čistou mobilitu putuje v aktuálním období přes 20 miliard korun.

"Tento program dává možnost opravdu ve velké míře podpořit především hromadnou dopravu a také například dobíjecí infrastrukturu," uvádí Hrubý, který se ve svém výzkumu zaměřuje na zelenou ekonomiku, dekarbonizaci těžkého průmyslu a dopravu.

Do budoucna by se dle jeho názoru měla dopravní infrastruktura rozvíjet tak, aby lidem nabízela více možností. Díky tomu by pak nemuseli spoléhat pouze na osobní dopravu, která není tak ekologická. "To znamená, že když nemohu jít pěšky, tak bych měl mít možnost zvolit si hromadnou dopravu. A samozřejmě, pokud by ani to nebylo možné, tak mít možnost sáhnout po elektromobilu nebo autě, které bude mít čistší provoz," uzavírá.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast, kde Hrubý také uvádí, co by se dalo v transformaci tuzemské dopravy ještě zlepšit či zda jsou Češi vůči zelené mobilitě stále spíše skeptičtí.