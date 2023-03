Paraglidingové centrum v Beskydech propojuje přírodu a technologie. Vzniklo svépomocí

Beskydské paraglidingové centrum funguje v souladu s přírodou a důrazem na využití moderních technologií. Budova se zelenou střechou využívá dešťovku a vodu ze studny, ohřívá ji pomocí solární energie. Chytrý software propojený s rezervačním systémem aktivuje a v zimě dohřívá obsazené pokoje. Stavba vznikala svépomocí asi čtyři měsíce, říká v rozhovoru majitel Dalibor Carbol.

Flight Park Javorový v Beskydech je největším výcvikovým střediskem paraglidingu v Česku. Co vše nabízíte?

Naší základní činností je výuka paraglidingu v Česku i zahraničí. Našimi tréninkovými produkty s vlastní metodou výcviku se srovnáváme s největšími paraglidingovými školami po celém světě a jsme na to náležitě hrdí. Základní výcvik v Beskydech začíná v polovině dubna a končí obvykle v polovině října, náš tréninkový program v zahraničí probíhá celoročně.

Samozřejmě provozujeme také oblíbené centrum tandemového létání. To je nejvíce využíváno v letním období. Do pokojů Flight Park Javorový pojme maximálně dvacet ubytovaných, k dispozici je také prostor pro stany.

Budovy centra byly navržené v souladu s přírodou. Kde se ten nápad vzal?

Už mnoho let jsem chtěl kvalitní zázemí pro naše kurzy, výrobu padákových kluzáků i servis paraglidingového vybavení. V roce 2017 se takový projekt povedlo zasadit hned vedle přistávací plochy a navíc u parkoviště spodní stanice lanové dráhy na Javorový, který je nejletovějším terénem v Česku. Takže pro naši práci absolutní ideál.

Pak už následovaly dlouhé hodiny a dny procházení místa budoucí stavby, kreslení prvních návrhů, schůzek s projektantem, hledání vhodné konstrukce. Zajímavé bylo i hledat řešení vlastního systému obsluhujícího tuto budovu a naše služby.

Projekt byl navržen a realizován svépomocí. Kolik lidí se na něm podílelo?

Stavba do kolaudace trvala čtyři měsíce. Stavěli jsme průběžně ve třech až čtyřech lidech a k tomu nám příležitostně chodili vypomáhat naši instruktoři, tandemoví piloti a také mnoho lidí z řad pilotů, kteří se u nás učili nebo s námi někde v zahraničí trénovali a měli pocit, že chtějí pomoci.

Jaké "zelené" prvky centrum má?

Nic není navždy, a tak jsme se už při výběru stavebních materiálů zaměřovali i na jejich možnou snadnou demontáž a možnost recyklace. Samozřejmě chceme, aby stavba vydržela co nejdéle, ale až ji jednou někdo bude rozebírat, aby to mělo čistější řešení.

Použité dřevěné konstrukce nejsou ničím napouštěny, difuzně otevřená dřevostavba zajišťuje její odvětrávání. V hlavní konstrukci jsme nepoužívali vruty, ale klasické hřebíky, podlahy jsou zespoda pobité standardními deskami.

V jídelně, ve výukové místnosti, v chodbičkách, na záchodech a ve sprchách jsme sami natahovali epoxidové podlahy. Do epoxidu jsme vmíchávali prosetý písek, který zbyl po betonování podlah. Tento zbylý písek jsme použili také na dětské pískoviště vytvořené z odřezků stavebních trámků.

Travnatou střechu jsme vytvořili použitím zbylé tvrzené izolační vaty skládané na geotextilii a na povrchu smíchané směsí hlíny a ceramzitu.

Venkovní stoly a židle, ale také vnitřní klubový bar a skelet kuchyně jsou vytvořeny z modřínových zbytků a odřezků z obvodových teras. Na budově je použito mnoho podobných alternativních řešení. Upcycling je pro nás důležité téma.

Jak v centru využíváte vodu?

Hlavní budova Flight Parku Javorový je postavena na kdysi dávno zatrubněném potoku. To zatrubnění vzniklo proto, že někdo potřeboval přeložit tok horského potoka, aby v jeho původním korytě vybudoval údajně bazén s vedlejším hotelem, a debakl toho projektu Třinec vyřešil návozem strusky z železáren a vybudováním parkoviště pro lanovou dráhu.

Nedělám si iluze o čistotě takového řešení. Přesto se nám podařilo najít zdroj čisté pramenité vody a zásobovat jím studnu. Tuto vodu používáme pro vnitřní i venkovní sprchy a WC a k tomu patří i 800litrový samotížný ohřev vody na střeše budovy. Napouštěním tohoto solárního ohřevu vody v brzkých ranních hodinách také vyhlazujeme odběrovou křivku studny a snižujeme tak v sušších obdobích její nechtěné vyčerpání.

Dešťovou vodu svádíme ze střechy do dvou stran. Jedna odtéká do potoka a ta druhá zavlažuje starý javor, který je zabudovaný do terasy v prvním patře kolem vstupů do pokojů.

Se správou budovy vám pomáhá chytrý software, jak to funguje?

Vytvořili jsme systém, který se skládá z různých uživatelských rolí a k nim přiřazených kompetenčních okruhů pro vstupy a obslužné funkce. Z různých schémat práce s energiemi ve všech částech objektu, z měření reálných odběrů a z bezpečnostních funkcí. K tomu jsme vytvořili systém pro správu sdíleného klubového baru, osobních účtů a rezervační ubytovací systém.

Máme systémem řízené zásuvky, instalované teplotní senzory, senzory otevření dveří a oken, čipové zámky pro vstupy do ubytovacích místností, pohybová čidla, měřiče spotřeby, ve společných místech s uskladněným majetkem jsou také bezpečnostní kamery. Data ukládáme do vlastního zařízení, žádná neodchází ven z budovy, SMS brána informuje o možných nebezpečných situacích.

Jak funguje například propojení rezervačního systému se spouštěním topení pouze v zarezervovaných pokojích?

Zápisem do rezervačního systému se v určenou dobu před příjezdem aktivuje pokoj i se vstupním čipem, uloženým v kódované schránce. Pokud je potřeba, začíná se dohřívat pokoj i voda. K tomu slouží několik uživatelských nastavení s různými teplotními křivkami pro celých 24 hodin pobytu.

Ubytovaný má díky čipu přístupné místnosti podle obsluhou přidělené uživatelské role. Nastavení uživatelských rolí edituje administrátor. Při odjezdu hosta se pokoj deaktivuje a přechází do udržovacího módu. Čeká na úklidovou službu. Ta potvrzuje provedení úklidu a pokoj je znova připraven v rezervačním systému k použití.

Úspora energie je více než jistá. Špatně se to přesně vyčísluje, protože to není s čím srovnat. Ale nejde jen o energie, ale také o uživatelský komfort a přehled obsluhy.

Kromě toho, že energiemi díky chytrým technologiím šetříte, je berete i z udržitelných zdrojů. Odkud?

Do letošního roku jsme měli na střeše vedle samotížného solárního ohřevu na 800 litrů vody také malou 4kW fotovoltaickou elektrárnu, kterou jsme kryli a bateriemi jistili spotřebu celého systému budovy, multimediální výukové místnosti, klimatizace, dobíjení tréninkových vysílaček a klubového baru s lednicemi, mrazáky, výčepním chlazením a dalšími spotřebiči.

V tomto roce připojujeme dalších 20 KW solární energie, systém Pipon bude tuto energii ukládat navíc do 600 litrového předehřevu a pak také do ohřevu jednotlivých bojlerů v pokojích podle priorit rezervačního systému. Další odběr bude také v naší výrobě paraglidingového vybavení, kterou na fotovoltaickou energii přepojíme kompletně celou. Pomáhá nám totiž vyrovnávat odběrovou křivku vyrobené energie.

Předpokládám, že bychom se už toto léto měli dostat na 75 % pokrytí z průměrně 30 MWh roční elektrické spotřeby areálu. Tedy vnitřního i venkovního baru, kanceláře školy, kompletní výroby paraglidingového vybavení, dvou učeben s tréninkem ve virtuální realitě a ubytování v pokojích i v kempu.

Co dalšího máte v plánu?

Po začátku ruské války na Ukrajině jsme přijali několik kvalifikovaných švadlen s dětmi a už rok se zabýváme jejich zapojením do našich pracovních procesů. Od začátku počítáme s tím, že finanční podpora českého státu směřovaná ubytovatelům, kteří nabídli zázemí ukrajinským lidem postiženým válkou, jednou skončí a tyhle matky s dětmi třeba najednou nebudou mít kde bydlet. Proto jsme hned začali připravovat projekt menších nezávislých chat pro celoroční bydlení. Celý proces právě prochází schvalovacím řízením, ale věříme, že se to v letošním roce povede dostavět.

Jak byl projekt financován?

Náklady do kolaudace vyšly na 4,5 milionu korun, ale samozřejmě v tom není započítáno mnoho hodin vlastní práce a práce většiny lidí, kteří se projektu účastnili a stále účastní. Pozemek jsme koupili s částečným splátkovým kalendářem a na stavbu jsme si vzali v bance půjčku. Díky zájmu o naši paraglidingovou školu a o naše výrobky se nám vše daří finančně zvládat. Pozemek už je splacen a bankovní půjčka bude brzy také. Ve vstupních kalkulacích jsem byl spíše opatrnější a to se v dnešní poněkud nejisté době vyplácí.

Na projekt jste získali i nějaké dotace - konkrétně z EU na hospodaření s vodou.

Na stavbu Flight Parku Javorový jsme dotaci nebrali. Částečně dotovanou jsme měli vývojovou činnost spojenou s návrhem řešení a implementací čipového systému a hospodaření s vodou, na čemž jsme spolupracovali s VUT Brno. Spolupráce s univerzitami je lákavá, ale je nutný velký zájem všech zúčastněných na dokončování celého projektu a to není snadné. Jsem rád, že v našem případě se nám daří díky vzájemnému pochopení a nadstandardnímu nasazení z obou stran projekty dokončovat.