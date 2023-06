Co Evropě přinese éra elektromobilů a zvládne ji Česko? Ptejte se experta

před 38 minutami

Ptá se: Monika M., 35 let

Dobrý den

Zajímal by mě váš názor na dotace v elektromobilitě. Pokud se nemýlím, zatím je může získat pouze stát, obce nebo neziskovky, ale jedinec nebo firmy ne. Věřím, že pokud by EU chtěla pomoci elektromobily rozšířit i mezi veřejnost, zrovna v Česku by lidi na dotace na elektromobil slyšeli. Co myslíte?

Nebo se spíš domníváte, že by to dopadlo jako v zemědělství, kdy se cena dotovaných strojů s příchodem dotací výrazně zvýšila, aby na tom prodejci taky něco vytřískali. Jsou dotace v elektromobilitě dobrou cestou za vás? Čerpá je dneska u nás vůbec někdo?

Děkuji za odpověď.