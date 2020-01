Stránku urážející ekology spravuje tvůrce facebookové image Tykačovy elektrárny

Dočasná závada sociální sítě Facebook umožnila v pátek zjistit, kdo stojí za správcovstvím konkrétních stránek. Při zobrazení "historie úprav" jednotlivých příspěvků se místo obecné hlavičky zobrazil profil konkrétního uživatele. Vyšlo tak najevo, že příspěvky na stránce Greenpiss, která kritizuje ekologické aktivisty a obnovitelnou energii, píše spoluautor veřejného obrazu elektrárny Chvaletice.

Informace o fungování hnědouhelného zdroje energie na jejím facebookovém profilu publikuje Radek Kovanda, novinář, jehož články se v poslední době objevují například na serverech G.cz nebo muzivcesku.cz. Chvaletice se nachází v Pardubickém kraji a patří do portfolia miliardáře Pavla Tykače.

Za příspěvky na sociální síti dostává Kovanda podle svých slov "něco málo" peněz. Popírá, že by ho platila přímo firma Severní energetická, která Chvaletice vlastní, nebo že by si ho najímala agentura. Tykač ho platí nepřímo. "Ano, platí to asi Severní energetická, i když technicky je to řešené jinak," odpovídá Kovanda na otázku, odkud pochází peníze na péči o obraz elektrárny na sociální síti.

Potvrzuje, že na Severní energetickou mají vazby i lidé, kteří společně s ním spravují druhou stránku, Greenpiss. On sám na ni podle svých slov začal přispívat zhruba od léta loňského roku.

"Tón té stránky mi připadal trochu moc agresivní, tak jsem nabídl přímo lidem, kteří tu stránku spravují, jestli bych tam občas nemohl dát nějaký příspěvek, a oni souhlasili," popisuje Kovanda. I za tuto činnost, o které hovoří jako o hobby, dostává zaplaceno.

"Prostě si občas vystavím nějakou malou fakturu," říká Kovanda. Lidé, kteří mu tyto faktury proplácí podle něj jsou ve vztahu se Severní energetickou. "Už to vyšlo i najevo," odkazuje na článek z loňského června, ve kterém server Aktuálně.cz popsal propojení kampaně Greenpiss a agentur Olmer ad a Talk PR.

Ty dlouhodobě spolupracují se Severní energetickou. Petr Dušek za agenturu Olmer ad v minulosti popřel, že by se na kampani Greenpiss jakkoliv podílel. "O těchto aktivitách nic nevíme," sdělil za firmu Petr Dušek.

Stejné jméno jako facebooková stránka nese i web www.greenpiss.cz. Ten donedávna patřil Michaele Kuřátkové, bývalé zaměstnankyni Olmer ad a také životní partnerce Zbyňka Olmera, majitele Olmer ad i další agentury Talk PR.

Příslušná doména nedávno změnila majitele. Nyní ji vlastní Matěj Divecký z ekologického hnutí Limity jsme my. To proti Tykačovým aktivitám dlouhodobě protestuje. Kromě Greenpiss Divecký koupil například také web elektrarnachvaletice.cz, kde slibuje čtenářům odvyprávět 'Skutečný příběh elektrárny Chvaletice' s podtitulem 'vyděláváme na vašem zdraví. "Je to moje soukromá satirická iniciativa, platím si to ze svého," řekl Aktuálně.cz Divecký.

Naopak Radek Kovanda chce na facebookovou stránku Greenpiss dávat serióznější obsah, než se zde objevoval v minulosti. Starší příspěvky hovořily například o "gretenismu měnícím se v gretofašismus" v souvislosti se sedmnáctiletou švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, nebo vybízely k soutěžení o "největší ekodeblitu".

V poslední době se na stránce Greenpiss objevily například příspěvky zpochybňující například německý odklon od jaderné energetiky nebo výhody elektroautomobilů. "Snažím se dosáhnout vyváženější debaty. Hledám články z ověřených zdrojů, od vědců, kteří se snaží mírnit tu hysterii," říká Kovanda.

Jeden z příspěvků, který Kovanda publikoval, například přebírá kritiku jednoho z komentujících na facebookové stránce ekologické organizace Greenpeace Česká Republika.

Komentář se původně objevil pod sdíleným článkem informujícím o novém majiteli uhelné elektrárny Počerady. Tím bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy, která patří právě Pavlu Tykačovi. Prodej ekologové kritizují, obávají se, že Tykač bude elektrárnu chtít provozovat dlouhodobě.

Video: Rozvoji zelených zdrojů jako v Německu se nevyhneme.