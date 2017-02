Prodejci klimatizací budou muset zajistit odbornou montáž, rozhodli poslanci

před 1 hodinou

Nová norma se týká nejen klimatizací, ale i některých větších chladicích zařízení (ne však ledniček a mrazniček) nebo tepelných čerpadel. Cílem je zabránit úniku nebezpečných látek do atmosféry.

Praha - Prodejci klimatizace budou muset zajistit kupujícím její odbornou montáž, jinak jim bude hrozit stotisícová pokuta. Při neodborné instalaci hrozí úniky nebezpečných látek do atmosféry.

Schválila to dnes opětovně Sněmovna v rámci novely o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, a to i s úpravami Senátu. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Senát v navrhované novele zrušil v souladu s unijní směrnicí povinnost pořádat každé tři roky školení pro ty, kdo budou klimatizaci instalovat, pokud o to neprojeví zájem. Certifikát by mohli tito pracovníci získat i v zahraničí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se senátními úpravami souhlasil.

Novela v návaznosti na unijní předpisy zavádí povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o odborné montáži. Při neodborné instalaci hrozí úniky nebezpečných látek, mimo jiné fluorovaných skleníkových plynů, do atmosféry.

Norma také zavede nové sankce za úmyslné vypouštění fluorovaných plynů do ovzduší. Fyzické osoby by podle předlohy mohly dostat pokutu od 100 tisíc do jednoho milionu korun, právnické osoby od půl do 1,5 milionu korun.

Zákon se přizpůsobuje nařízení Evropského parlamentu. Prodejci by podle něj měli povinnost zajistit, že instalaci provedou certifikované osoby. Zároveň musejí vést evidenci, kolik zařízení prodají i kdo je namontoval. Kontrolovat je bude Česká obchodní inspekce.

Fluorované skleníkové plyny mohou způsobovat globální oteplování a negativně ovlivňují klimatický systém Země. V atmosféře mohou přetrvat několik desítek let. Jejich spotřeba od konce 90. let 20. století vzrostla, protože se používají v chladicích zařízeních, klimatizacích, tepelných čerpadlech a v protipožární ochraně.

autor: ČTK