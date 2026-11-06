Objevil se další problém s kuřecím masem v Lidlu. Inspektoři hlásí závažné zjištění

Veterináři stáhli v pátek z prodeje v Lidlu kuřecí prsa původem z Rumunska, obsahovala bakterie salmonely. Letos jde o opakovaný záchyt problematického masa u rumunského výrobce. V pátek o tom informovala Státní veterinární správa (SVS). Lidé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodeje. Vyjádření prodejce se zjišťuje.
Jde o balení asi 800gramových chlazených kuřecích prs s datem spotřeby do 7. listopadu a číslem šarže 0043000833. Výrobcem je Avicarvil Fresh srl. Do Česka bylo dovezeno asi 345 kilogramů této šarže výrobku, velkou část už se veterinářům podařilo stáhnout.
Maso prodával pouze Lidl, řetězec po obdržení výsledků vyšetření zahájil podle SVS okamžité stahování výrobku z prodeje.
Nejde přitom o první letošní případ nálezu salmonely v kuřecím mase prodávaném v Lidlu. SZPI už 8. října varovala před dvěma šaržemi kuřecího masa, v nichž laboratorní rozbor potvrdil přítomnost bakterie Salmonella Infantis.
Jedna pocházela z Rumunska, druhá z Maďarska. Oba vzorky inspektoři odebrali v prodejně Lidlu v Ústí nad Labem. Inspekce tehdy upozornila také na to, že zmrazení masa bakterii nezničí.
Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti.
Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut. Salmonela se může do lidského těla dostat jak požitím kontaminované potraviny, tak z kontaminovaného prostředí, například z nádobí.
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