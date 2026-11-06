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Ekonomika

Objevil se další problém s kuřecím masem v Lidlu. Inspektoři hlásí závažné zjištění

ČTK
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Veterináři stáhli v pátek z prodeje v Lidlu kuřecí prsa původem z Rumunska, obsahovala bakterie salmonely. Letos jde o opakovaný záchyt problematického masa u rumunského výrobce. V pátek o tom informovala Státní veterinární správa (SVS). Lidé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodeje. Vyjádření prodejce se zjišťuje.

Kuřecí maso prodávané v Lidlu.
Kuřecí maso prodávané v Lidlu. Foto: SZPI
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Jde o balení asi 800gramových chlazených kuřecích prs s datem spotřeby do 7. listopadu a číslem šarže 0043000833. Výrobcem je Avicarvil Fresh srl. Do Česka bylo dovezeno asi 345 kilogramů této šarže výrobku, velkou část už se veterinářům podařilo stáhnout.

závadné maso
závadné masoFoto: Státní veterinární správa

Maso prodával pouze Lidl, řetězec po obdržení výsledků vyšetření zahájil podle SVS okamžité stahování výrobku z prodeje.

Nejde přitom o první letošní případ nálezu salmonely v kuřecím mase prodávaném v Lidlu. SZPI už 8. října varovala před dvěma šaržemi kuřecího masa, v nichž laboratorní rozbor potvrdil přítomnost bakterie Salmonella Infantis.

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Jedna pocházela z Rumunska, druhá z Maďarska. Oba vzorky inspektoři odebrali v prodejně Lidlu v Ústí nad Labem. Inspekce tehdy upozornila také na to, že zmrazení masa bakterii nezničí.

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Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti.

Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut. Salmonela se může do lidského těla dostat jak požitím kontaminované potraviny, tak z kontaminovaného prostředí, například z nádobí.

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