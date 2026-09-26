Pro nižší schodek by se musela snížit bezpečnost či doprava, uvedl Havlíček

Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat, musely by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování České republiky. V diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Předseda STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin.
Zhruba 97 procent v rozpočtu tvoří podle Havlíčka mandatorní, tedy zákonné výdaje. Pro snížení schodku by proto bylo nutné omezit výdaje do některých strategických oblastí. Vláda ale podle něj nebyla připravena přistoupit na to, aby se snížily výdaje na obranu, energetiku či dopravu. „Nežijme v iluzích, že žijeme v klidném období, kdy se dá redukovat ve státním rozpočtu výdaj, jak se nám zrovna líbí,“ uvedl Havlíček.
V dalších letech bude muset vláda podle Havlíčka začít hledat úspory. Nepředpokládá ale například, že by vývoj hospodářského růstu vedl k přebytkovému rozpočtu. „Cílem musí být to, abychom v tuto chvíli zvládli bezpečnostní politiku, energetickou politiku a abychom zvládli investiční politiku státu v dopravě,“ dodal Havlíček.
Poslanec a předseda STAN Rakušan označil návrh rozpočtu za ekonomický zločin. Zároveň upozornil, že v předloženém fiskálním výhledu vláda uvedla, že pro konsolidaci rozpočtu v dalších letech by hospodářství muselo růst o dvě procenta. To ale podle něj na stabilizování rozpočtu nemůže stačit.
Představitelé Národní rozpočtové rady dříve uvedli, že kvůli rozvolnění rozpočtové politiky se očekávaný náraz na dluhovou brzdu posunul z roku 2037 na rok 2034. Podle jejího předsedy Mojmíra Hampla pak byl rok 2025 na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun.
I kvůli rozpočtu chtějí opoziční poslanci svolat mimořádné jednání Sněmovny, na kterém budou chtít hlasovat o nedůvěře vlády ANO, SPD a Motoristů. To by se mělo uskutečnit v úterý ve 14:00, tedy deset dnů před obecními a senátními volbami. Podle Havlíčka by vládní koalice měla hlasování o nedůvěře ustát. Také Rakušan nepředpokládá, že by opozice sněmovní většinu přehlasovala. K vyslovení nedůvěry vládě je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců.
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