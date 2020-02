Pro balík na nádraží i do obchodu. Pošta sází na expresní výdej, Balíkoven přibude

Česká pošta chce zvýšit počet doručovaných balíků z loňských 44 milionů na 60 milionů v roce 2022. Rozšíří proto v letošním roce svou službu expresního výdeje Balíkovna ze 450 na 1500 míst. Na tiskové konferenci to ve středu uvedli zástupci společnosti.

Balíkovny budou umístěné na pobočkách pošty, ale i u smluvních partnerů na místech s velkou koncentrací zákazníků pošty, zejména v obchodních centrech nebo na nádražích.

Jsou založené na přednostním přístupu k výdeji balíků a garantují vydání zásilky do pěti minut. V roce 2018 byl průměrný čas v předvánočním období, za který si zákazníci vyzvedli svůj balík na kód na Balíkovně, 2:41 minuty. Během předvánočního období 2019 se průměrný čas obsluhy zkrátil na 1:57 minuty. Od letošního podzimu bude možné na Balíkovnách balíky individuálně podávat.

"Balíky jsou klíčovou částí byznysu České pošty. To říkáme opakovaně. Tradiční listovní zásilky klesají průměrně o 10 procent ročně, naopak balíky jsou rostoucí trh a Česká pošta aktivně pracuje na tom, aby si na tomto trhu udržela svou pozici." uvádí generální ředitel Roman Knap s tím, že v současnosti doručuje čtyři z deseti zásilek z e-shopů.

"Klíčové vlastnosti Balíkovny jsou rychlost, dostupnost a kapacita. Doručení zásilky z e-shopu na Balíkovnu do druhého dne garantujeme minimálně v 95 procent případů," doplňuje ředitelka služby Jana Sedláková. Na pobočkách, kde jsou Balíkovny, zavede pošta nové technologie - válečkové dráhy, díky kterým se výdej zrychlí i při budoucím růstu počtu vydávaných zásilek.

V Česku je podle internetového srovnávače Heureka 25 000 výdejních míst. Po Praze s 5159 výdejnami je největší počet výdejních míst v Jihomoravském (2757) a Moravskoslezském (2728) kraji.

Jeden z největších hráčů na trhu Zásilkovna má v Česku téměř 2800 výdejních míst a dalších 1200 výdejen v zahraničí. Kurýrní služba PPL má přes 1800 výdejních a podacích míst PPL ParcelShop a Uloženka má v Česku a na Slovensku 1300 výdejních a 200 podacích míst.

Česká pošta se v roce 2018 dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30.000. Nahradí je moderními technologiemi.