Složitá hesla nebudou třeba. Ke státním registrům se půjde přihlásit bankovními údaji

Dosud neznámý pracovník amerických tajných služeb, který upozornil nadřízené na podezřelý rozhovor amerického a ukrajinského prezidenta, byl zaměstnancem Ústřední zpravodajské služby (CIA). Napsal to v noci na pátek americký list The New York Times (NYT). Text podání nechal ve čtvrtek ve Washingtonu zveřejnit výbor Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb.