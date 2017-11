Přistěhovalci posílají z EU do vlasti každý rok desítky miliard eur. Nejvíce peněz odešlo z Francie

před 26 minutami

Přistěhovalci posílají ze zemí Evropské unie a v jejím rámci do vlasti každoročně desítky miliard eur. Nejvíce, celých 9,4 miliardy eur (240,3 miliardy eur) loni odteklo z Francie. Naopak Polsko a Portugalsko byly příjemci 2,8 miliardy eur, oznámil Eurostat. Z EU mimo unii loni odešlo celkem 30,3 miliardy eur prostřednictvím osobních převodů. Bylo to o jednu miliardu méně než v roce 2015, kdy se ale tato částka vyšplhala výrazně nahoru, připomněla agentura DPA. Do unie sice také bylo 9,9 miliardy eur poukázáno, ale o 20,4 miliardy unie přišla. Nepříznivé saldo má Německo, proti 4,2 miliardám eur, které odešly do zahraničí, stojí jen čtyři miliony eur, jež byly do země poukázány.

