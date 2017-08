Příspěvek na přestěhování za prací už dostalo přes 50 lidí. Roste i zájem o pomoc s dojížděním

před 7 hodinami

Zájemců o novou státní podporu přibývá. O jednorázový příspěvek na přestěhování ve výši 50 tisíc korun mohou nezaměstnaní žádat od loňského listopadu. Už více než rok nabízejí úřady práce také příspěvek na dojíždění za prací.

Praha - Příspěvek na přestěhování se za prací dostalo od státu už 51 lidí. Ostatní žádosti zatím úřady práce posuzují. Zájem mělo 137 lidí, nejvíce v Moravskoslezském (37 žádostí), Olomouckém (29), Zlínském a Jihomoravském (shodně 11) kraji. Informovala o tom mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

O jednorázový příspěvek ve výši 50 tisíc korun mohou nezaměstnaní žádat od loňského listopadu. Šanci na něj má člověk, který nastoupil do práce mimo místo svého bydliště, nebo se už přestěhoval. Je však nutné, aby byl v evidenci uchazečů déle než pět měsíců, a to půl roku před podáním žádosti.

Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 kilometrů. Příspěvek nelze poskytnout při stěhování do zahraničí.

"Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i téměř 300 kilometrů. Mezi žadateli se objevují například administrativní pracovníci, asistentky, recepční, strážní, IT pracovníci, pokladní nebo školnice," upřesňuje Beránková. Dříve jmenovala například také trenéra, personálního konzultanta, advokátního koncipienta či řidiče autobusu.

Nejedná se o nárokovou dávku. "Poskytnutí příspěvku vždy záleží na konkrétní situaci na lokálním trhu práce a na dohodě mezi žadatelem a úřadem práce," říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Jde podle ní o další cestu, jak odstranit bariéru, která snižuje šance dlouhodobě nezaměstnaných na získání práce.

Žádost je třeba podat na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu.

Úřad může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za tři roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně dvanáct měsíců.

Už více než rok nabízejí úřady práce také příspěvek na dojíždění za prací. Zájemců výrazně přibývá, jejich celkový počet dosáhl od loňského dubna do konce letošního července už 4032. Nejvíce jich je z Moravskoslezského (1188 žádostí) a Olomouckého (977) kraje. Jen v červenci Úřad práce ČR přijal 239 žádostí.

Dohodu o poskytnutí příspěvku na dojíždění zatím úřady uzavřely s 2521 zájemci, řadu žádostí ještě posuzují. "Poměr přijatých a zamítnutých žádostí nesledujeme," říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jeden z nejvyšších příspěvků - 3 500 korun měsíčně - přiznal úřad práce uchazeči v Karlovarském kraji, který nastoupil jako vedoucí autobusové dopravy a do práce dojíždí 255 kilometrů.

Nejčastěji ale lidé dostávají 1500 korun a do práce dojíždějí 10 až 25 kilometrů. "Jsou mezi nimi lidé různých profesí - například administrativní pracovníci, prodavači, výrobní dělníci, pekař, kadeřnice, operátoři call centra, laborant, učitelé, vrátní, skladníci, švadlena nebo strážný," upřesňuje Beránková.

Příspěvek nezaměstnaným, kteří vezmou práci mimo své bydliště, nabízejí úřady práce od loňského dubna původně v pěti krajích, od listopadu už je dostupný ve všech regionech. Má pomoci s vyššími náklady nejen na dojíždění, ale třeba také na ubytování nebo péči o dítě.

Žádat o něj mohou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu alespoň pět měsíců. Případně i kratší dobu, pokud přišli o práci kvůli hromadnému propouštění. Podmínkou je, že najdou práci mimo město či obec, kde bydlí. Další podmínkou je alespoň šestiměsíční pracovní smlouva nebo smlouva na dobu neurčitou. Nesmí však jít o zaměstnavatele, u něhož už v posledních 24 měsících pracovali.

"Příspěvek na podporu regionální mobility" se pohybuje od 1500 do 3500 korun podle vzdálenosti, minimum je deset kilometrů. Na nejvyšší částku mohou zájemci dosáhnout při dojíždění nad 50 kilometrů. Do deseti kilometrů se příspěvek neposkytuje s výjimkou případů, kdy prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou - v takovém případě by šlo o 1000 korun.

Maximální doba vyplácení je jeden rok. Příspěvek za daný měsíc nedostanou lidé, kteří si vydělají více než 1,5násobek průměrné mzdy. Nevyplácí se ani při cestování do zahraničí (s výjimkou Moravskoslezského kraje).

Ani na tento příspěvek není automatický nárok. Pokud úřad práce žádost schválí, proplatí pak přiznanou částku jako paušál, tedy bez dokládání skutečných nákladů. Zaměstnanec tedy nemusí nosit jednotlivé jízdenky nebo účtenky za benzin - mimo jiné i proto, že podpora není určena jen na samotnou dopravu, ale také třeba na hlídání dětí nebo ubytování. Každý měsíc ale musí zájemce přinést výplatní list, až poté dostane příspěvek. Za každý den nepřítomnosti, třeba kvůli nemoci nebo dovolené, se příspěvek krátí.