Prima na O2 TV nakonec zůstane. Firmy se po sporech shodly na nových podmínkách

Skupina Prima a O2 TV se dohodly na pokračování spolupráce. Kanály Primy bude možné sledovat prostřednictvím O2 TV i nadále a to i zpětně. Do června má O2 připravit řešení pro sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí. Firmy to v pátek oznámily ve společné tiskové zprávě.

Prima se se společností O2 jako jediný z TV operátorů před několika týdny nedohodla na nových podmínkách vysílání jejích kanálů, které omezovaly přetáčení reklamy při zpětném zhlédnutí. Prima proto chtěla své kanály z nabídky O2 od března odstranit, později termín odložila na začátek června. Podle O2 si televize kladla nepřijatelné finanční podmínky. Související Prima určila datum, kdy omezí přetáčení reklam. Operátorům nabídne čtyři alternativy "Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit na nových podmínkách spolupráce se společností O2, a to zpětně s platností od 1. ledna. Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu," uvedl komerční ředitel Primy Vladimír Pořízek. Podle komerčního ředitele O2 Richarda Siebenstiche došlo k oboustranné dohodě. "Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol - do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí," dodal. Související Jsou cesty, jak sledovat pořady bez reklam, napsal novinář. Prima mu vyhrožuje soudem Prima již dříve uvedla, že kvůli přetáčení reklamy v rámci funkce zpětného zhlédnutí svých pořadů přichází o stovky milionů Kč na reklamních příjmech. Konkurenční Nova zatím s omezováním přetáčení reklamy nepřišla, do budoucna se chce ale podílet na vytvoření standardu pro řešení přetáčení. O2 v současnosti vysílá osm kanálů Primy a sice Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom a Prima Star, ke kterým zanedlouho přibude i nový kanál Prima Show.