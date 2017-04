Přichází Oath. Verizon spojí značky AOL a Yahoo do nové společnosti

před 21 minutami

Americký telekomunikační operátor Verizon Communications spojí přebírané aktivity internetové společnosti Yahoo s operacemi své internetové divize AOL do nové společnosti jménem Oath. Značky AOL a Yahoo by ale měly zůstat, oznámil Verizon. Ten se v únoru dohodl na konečných podmínkách převzetí základních aktivit Yahoo. Kupní cena se proti původně sjednané částce snížila o 350 milionů dolarů na 4,5 miliardy dolarů (114 miliard korun), což odráželo zprávy o rozsáhlých únicích údajů o klientech Yahoo. Transakce by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí. Šéf AOL Tim Armstrong v pondělí na twitteru naznačil, že Oath zastřeší více než 20 internetových značek.

autor: ČTK

