Převzetí Twitteru je pozastaveno, Musk chce podrobnosti o podílu falešných účtů

Krajský sněm hnutí ANO na Vysočině navrhl do podzimních senátních voleb za okrsek 52 Jihlava bývalou náměstkyni primátora Jihlavy Janu Nagyovou, dříve Mayerovou. O její kandidatuře ještě musí rozhodnout předsednictvo hnutí. V čele kandidátní listiny pro komunální volby bude v Jihlavě Radek Popelka, který je nominantem na primátora. Po jednání krajského sněmu to řekl krajský šéf hnutí a poslanec Martin Kukla.

"Je to samozřejmě zatím jen návrh, my to postupujeme republikovému výboru a předsednictvu," řekl k nominaci Kukla. Definitivně by podle něho mělo být rozhodnuto do 30. června.

Někdejší náměstkyně jihlavského primátora Nagyová čelí spolu s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) obžalobě v případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Babiš vinu dlouhodobě odmítá, vinu v minulosti odmítla i jeho někdejší poradkyně Nagyová. Případem se bude zabývat Městský soud v Praze.