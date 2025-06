Přestaň hrát, už máš dost. Velký bratr dohlédne na české gamblery

V Evropě a možná i ve světě unikátní systém s názvem IRIS připravuje pro gamblery i všechny vyznavače hazardu český Institut pro regulaci hazardních her. Speciální software detailně vyhodnotí chování on-line hráčů a upozorní je, že už hru nezvládají. Autoři tvrdí, že se sledování nevyhne žádný hráč. Ovšem zaručit to nelze.

Jak dlouho už sedí u hry, kolik prosázel, kolik prohrál a vyhrál dnes nebo za poslední dny a v porovnání s průměrem ostatních hráčů. Jak intenzivně si počíná?

Software, který vyvinul pražský Institut pro regulaci hazardních her (IPRH), zjistí o gamblerovi u počítače nebo mobilu téměř vše. A upozorní ho, jakmile se dostane do rizikové fáze. Případně nabídne radu, pomoc, jak z toho ven. První etapa projektu by měla být spuštěna od začátku příštího roku.

Takový je princip systému IRIS. Vývoj je už dokončen, teď se pracuje na propojení dat provozovatelů a jejich her. IRIS je totiž v Evropě unikátní tím, že propojí data a pohlídá gamblery na síti všech provozovatelů a všech jejich her - od loterií přes kurzové sázky až po technické hry, na monitoru se točící bubny automatů - tedy nejnebezpečnější formy hazardu z hlediska vzniku závislosti.

Velkého bratra se gambler v Česku zkrátka nezbaví tím, že přejde ke stejné hře u jiného provozovatele. "Mozek je dokončen, teď budujeme tělo, ono propojení dat provozovatelů," říká ředitel IPRH Jan Řehola. Systém podle něj nepůjde vypnout, aby se mu hráč nemohl vyhnout.

Většina hazardu a většina loni prosázených 983 miliard korun se už v posledních letech odehrává spíš v prostředí internetu než v kamenných hernách. Právě na on-line hazard cílí software IRIS, který IPRH vyvíjí s provozovateli her a společně s adiktology a také za podpory regulátora, tedy ministerstva financí. V budoucnu by ovšem mohl fungovat i v kamenných hernách.

Název institutu trochu mate. Jedná se totiž o sdružení provozovatelů hazardních her, zejména těch největších - Sazky, Tipsportu, Fortuny, Chance. Dohromady ovládají přes 95 procent celého legálního hazardního trhu v Česku. A do projektu se zapojují všichni.

Snaží se tak zbavit cejchu firem, které těží z neštěstí jiných. Zatímco totiž ubývající kamenné herny se daří dostat víc pod dohled celníků, policie, úřadů, v anonymním, bujícím a nekontrolovaném prostředí internetu vznikají největší hráčské závislosti se všemi negativními důsledky.

"Interní systém vyhodnotí, pokud hráči nemají hraní pod kontrolou. Upozorní je, že se jim zvýšila herní aktivita, dostanou srovnání s průměrem ostatních hráčů a systém jim také poskytne návod, jak konkrétní situaci dále řešit. Jedná se o jediný nástroj, který se na problematiku dívá komplexně a z pohledu hráče," vysvětluje tajemník IPRH Petr Kozák.

Sazka coby největší firma u nás v oboru hazardu podporuje projekt od počátku příprav. "Díky tomu, že vyhodnocuje data napříč licencovanými provozovateli, dokáže identifikovat rizikové vzorce chování a další souvislosti, které by jinak mohly zůstat bez povšimnutí. Tento celkový a efektivní přístup nám dává smysl, a proto se na vývoji systému od začátku aktivně podílíme," potvrzuje Dita Stejskalová, tisková mluvčí Sazky. Ta na internetu provozuje celé portfolio her - Sportku i třeba stírací losy, technické hry či kurzové sázky.

IPRH spolupracuje na vývoji také s adiktology, jako je například ředitel pro výzkum ve společnosti Podané ruce Viktor Mravčík nebo jeden z předních odborníků na vznik a léčbu závislostí Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví. Ten připomíná, že většina zemí, kde jsou hazardní hry legální, zavádí a vyžaduje regulační opatření, která mají zajistit bezpečnější hraní.

"Provozovatelé her pak v rámci společenské odpovědnosti aktivně implementují systémy, které mají snižovat rizikovost hraní. Včetně zavádění algoritmů, které dokáží včas identifikovat rizikové hráče a otevřít cestu k nějaké intervenci," vyjádřil se Csémy pro Aktuálně.cz.

Ve světě, zejména v Kanadě, v Austrálii nebo ve Velké Británii podobné automatizované systémy už existují. Jsou vybudovány z analýzy milionů hráčských účtů. V Česku se však jedná o vývoj originálního ukazatele, jehož funkčnost je ověřována na české hráčské komunitě.

"Oproti většině projektů je zvláštností našeho výzkumu skutečnost, že do testování algoritmu zahrnujeme, při zachování přísné anonymity, i zkušenosti hráčů, kteří pro své problémy vyhledali odbornou pomoc za posledních deset let," popisuje Csémy.

IRIS zasáhne hráče z 95 procent legálního hazardního trhu. Jenže v tom je právě háček. V internetovém prostředí bují i nelegální hazard a nelegální on-line herny. A černý byznys není u nás malý.

Například předloni při kontrole on-line hazardu bylo zjištěno 72 případů porušení zákona ze 480 prověřovaných webových stránek. Na konci loňského května bylo na seznamu zakázaných stránek zapsáno přes 1100 webů s hazardem. A je jasné, že na hráče z černého prostředí hazardu je zmíněný Velký bratr a jeho varování před pádem do nezvladatelné závislosti krátký.