Přeskočit na obsah
Benative
19. 7. Čeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Přes 26 tisíc domácností bylo odpoledne kvůli bouřkám bez proudu

ČTK

Více než 26 tisíc domácností bylo v neděli odpoledne kvůli silným bouřkám bez elektřiny. ČTK to sdělila distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON a skupina ČEZ. Bez proudu podle nich zůstává stále kolem 2900 odběrných míst. Oba distributoři předpokládají, že se podaří dodávky elektřiny obnovit ještě v neděli. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení.

Bouřka, ilustrační foto
Bouřka, ilustrační fotoFoto: Jiří Kouřil, se souhlasem
Reklama

"Celkem jsme během průchodu bouřek naším distribučním územím evidovali 19 poruch na vedení vysokého napětí," stojí v prohlášení EG.D. Největší nápor podle distributora nastal kolem 15:00, kdy bylo více než 17 tisíc domácností bez elektřiny. Zhruba 5000 z nich bylo na Vizovicku ve Zlínském kraji, kde EG.D dodávky elektřiny domácnostem obnovil kolem 18:30.

Související

ČEZ evidoval podle mluvčí Soni Holingerové nejhorší situaci kolem 16:00, kdy zůstalo bez elektřiny přes 9200 domácností a bylo 12 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Nejvíce poruch nastalo v Moravskoslezském kraji.

K 19:00 evidoval EG.D podle mluvčího společnosti Lubomíra Budného 900 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. Nejvíce domácností, zhruba 500, je bez elektřiny na Jihlavsku, konkrétně jde o městys Dolní Cerekev a obec Hubenov. ČEZ k 21:00 evidoval 2000 domácností bez proudu a pět poruch vysokého napětí.

Související

Na Vysočině eviduje EG.D dále poruchy na Třebíčsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, kde zůstává bez dodávek elektrické energie zhruba 300 odběrných míst. Dalších 300 odběrných míst je bez dodávek elektřiny na Znojemsku, konkrétně v Suchohrdlech, Lechovicích a Boroticích.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tour de France
Tour de France
Tour de France

Nečekaný konec velké rivality. Pogačarova soka odvezla v bolestech sanitka

Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Událostí dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, jenž si při pádu zhruba 21 km před cílem poranil rameno.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama