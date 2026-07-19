Přes 26 tisíc domácností bylo odpoledne kvůli bouřkám bez proudu

Více než 26 tisíc domácností bylo v neděli odpoledne kvůli silným bouřkám bez elektřiny. ČTK to sdělila distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON a skupina ČEZ. Bez proudu podle nich zůstává stále kolem 2900 odběrných míst. Oba distributoři předpokládají, že se podaří dodávky elektřiny obnovit ještě v neděli. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení.
"Celkem jsme během průchodu bouřek naším distribučním územím evidovali 19 poruch na vedení vysokého napětí," stojí v prohlášení EG.D. Největší nápor podle distributora nastal kolem 15:00, kdy bylo více než 17 tisíc domácností bez elektřiny. Zhruba 5000 z nich bylo na Vizovicku ve Zlínském kraji, kde EG.D dodávky elektřiny domácnostem obnovil kolem 18:30.
ČEZ evidoval podle mluvčí Soni Holingerové nejhorší situaci kolem 16:00, kdy zůstalo bez elektřiny přes 9200 domácností a bylo 12 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Nejvíce poruch nastalo v Moravskoslezském kraji.
K 19:00 evidoval EG.D podle mluvčího společnosti Lubomíra Budného 900 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. Nejvíce domácností, zhruba 500, je bez elektřiny na Jihlavsku, konkrétně jde o městys Dolní Cerekev a obec Hubenov. ČEZ k 21:00 evidoval 2000 domácností bez proudu a pět poruch vysokého napětí.
Na Vysočině eviduje EG.D dále poruchy na Třebíčsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, kde zůstává bez dodávek elektrické energie zhruba 300 odběrných míst. Dalších 300 odběrných míst je bez dodávek elektřiny na Znojemsku, konkrétně v Suchohrdlech, Lechovicích a Boroticích.
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