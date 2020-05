Hotelům má pomoci snížení DPH. Dostanou navíc vlastní dotační program, EET se odmlčí

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Zároveň bude doporučovat snížení DPH u ubytovacích služeb. Jde podle něj o nejvíce postižený sektor pandemií koronaviru. Babiš to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

V současnosti je EET pozastavena na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Od 1. května měla být EET spuštěna v další vlně pro ty, kteří dosud neevidovali tržby. Jde například o řemeslníky nebo lékaře. Jak premiér Babiš uvedl, spuštění by se mohlo odložit až do konce roku. Související Uvolňování opatření je chaotické, míní Kubek. Není to výmysl politiků, říká ministr Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla serveru Blesk, že odklad EET bude vláda schvalovat již v pondělí a v úterý by jej měla schválit Sněmovna ve stavu legislativní nouze. Babiš dále uvedl, že bude prosazovat snížení DPH u ubytovacích služeb z 15 na deset procent, protože tento sektor krize kvůli koronaviru zasáhne nejvíc a zřejmě trvale. Podle Babiše je Česko zemí s třetí nejvyšší sazbou DPH pro ubytovací služby v Evropě. Od května již klesla sazba DPH z 15 na deset procent u stravovacích služeb. Vláda podle premiéra také připraví program na pomoc podnikatelům v cestovním ruchu. "Je to sektor nejvíce postižený, asi i bude trvale kvůli zavřeným hranicím. Uvažujeme o dalším programu à la Covid," uvedl Babiš. Programy Covid na podporu malých podnikatelů má na starosti Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). V principu jde o úvěry komerčních bank, za něž ČMZRB částečně ručí. "Musíme přijít s programem, který například podpořil investice do ubytovacích kapacit," dodal dnes premiér. Související Krize se přelévá od OSVČ k zaměstnancům. Doléhá na ně šetření, přestávají věřit šéfům Podle vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR by vláda měla vytvořit pro restaurace i hotely speciální uvěrový program Covid s vyšším ručením pro komerční úvěry. Restaurace a kavárny mají totiž podle svazu dva zásadní fixní náklady, které je při současných restrikcích zatěžují. Jde o mzdy zaměstnanců a nájmy. V pondělí bude vláda jednat také o návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), aby stát postiženým podnikatelům uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce.