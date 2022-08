Nová promenáda i "pobytové schody". Architekti vymysleli přehradě Harcov náplavku

Severní Korea si podle odborníků OSN připravuje půdu pro další jaderné testy a pokračuje ve vývoji svých schopností vyrobit klíčovou složku pro jaderné zbraně. Podle agentury AP to vyplývá ze zprávy, kterou předložil panel expertů Radě bezpečnosti OSN, a do níž agentura mohla nahlédnout. Byl by to v KLDR sedmý nukleární test od roku 2006 a první od září 2017.

Jihokorejští a američtí zpravodajci uvedli, že odhalili snahu severokorejského režimu připravit pro další jaderný test zařízení Pchunggje na severu země. KLDR podle nich v březnu zahájila nové výkopové práce u vchodu do jednoho tunelu v tomto zařízení a opravila podpůrné budovy, které byly v květnu 2018 demontovány.

"Satelitní snímky ukázaly zvýšené množství stop po vozidlech od poloviny února 2022 v okolí tohoto sekundárního vchodu, na začátku března následovala výstavba nové budovy přiléhající ke vchodu," uvedl panel odborníků. "Přibližně ve stejné době byla také zjištěna hromada dřeva pro možné použití při stavbě tunelové konstrukce," dodali experti.