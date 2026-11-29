Celá generace rodičů se rozhodla vychovávat děti jinak, než jak sami vyrůstali. Místo trestů a příkazů volí vysvětlování, dávají potomkům větší svobodu a snaží se respektovat jejich potřeby. Nepřehnali to ale? Nevede takový přístup k tomu, že z dětí vyrůstají rozmazlenci?
Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi oznámila před pár dny, že omezuje vstup malých dětí do podniku. Příčinou byly opakované incidenty, kdy děti bez dohledu rodičů běhaly po podniku, budily spící kočky a často je trápily.
Před pár měsíci pak kanadská aerolinka Porter Airlines musela na poslední chvíli zrušit celý let poté, co si malé dítě na palubě před startem tvrdošíjně odmítalo zapnout bezpečnostní pás. Podobné případy vždy vzbudí otázku: Nepřehánějí to dnešní mámy a tátové s ohleduplným rodičovstvím a nevychovávají rozmazlence?
Autoritářský, nebo autoritativní?
Než si na takto položenou otázku odpovíme, musíme si ozřejmit, co ona respektující výchova (anglicky gentle parenting) vlastně je. Ve skutečnosti nejde o žádnou revoluční novinku, ale o přístup postavený na principech, které vývojová psychologie zná a potvrzuje už desítky let.
Už v polovině 60. let minulého století vytvořila psycholožka Diana Baumrindová základní dělení výchovných stylů podle dvou os: vřelosti a náročnosti. Postupně tak byly definovány čtyři druhy výchovy.
Zatímco autoritářská je chladná a náročná, ta takzvaně neangažovaná sice žádné hranice nestanovuje, ale chladná je úplně stejně. Permisivní (shovívavá) je oproti tomu vřelá, ale bez hranic, a konečně autoritativní výchova spojuje vysokou míru vřelosti s jasnými požadavky.
Padesát let výzkumů konzistentně ukazuje, že právě tento poslední styl nejvíc svědčí duševnímu zdraví dětí i vztahům. Skutečný gentle parenting není přitom nic jiného než autoritativní výchova.
Na tom respektovat při výchově projevy a potřeby potomků tedy nic špatného není. Mnohé výzkumy prokázaly, že děti, jejichž rodiče emoce pojmenovávají a přijímají, ale zároveň usměrňují chování, mají měřitelně lepší sociální dovednosti a rychleji se fyziologicky zotavují ze stresu.
Rozsáhlé metaanalýzy zároveň ukazují, že autoritářské přístupy, jako je například bití, zahanbování a pohrdání, místo toho, aby přiměly dítě lépe se chovat, u něj zvyšují agresivitu a zhoršují jeho duševní zdraví. V tomto bodě mají zastánci jemné výchovy vědu jednoznačně na své straně.
Potíž tkví v něčem jiném – v tom, jak se ve skutečnosti gentle parenting uplatňuje. Když psycholožky Annie Pezallaová a Alice Davidsonová mapovaly realitu respektující výchovy v rodinách, došly k prozaickému zjištění. Zatímco vřelost a empatii rodiče zvládají, více než třetina z nich se cítí zcela vyčerpaná a nejistá v tom, jak nastavit a udržet hranice.
Není se vlastně čemu divit. Vřelost působí laskavě, zatímco držení hranic přináší do vztahů s dítětem tření. V praxi tak výchova sklouzává k nekonečnému vyjednávání, vaření tří různých večeří na přání a hranice se rozpustí, jakmile se na tváři potomka objeví první slzy.
Psycholožky varují, že takový přístup v dítěti probouzí úzkost a ono je pak méně odolné vůči frustraci. Když ve čtyřech letech dokáže přetlačit každý požadavek dospělého, nemá zdi, o které by se mohlo opřít. Pokud vztek dokáže změnit postoj a požadavek dospělého, dítě se učí, že afekt je volant, kterým lze řídit okolí.
Nikdo není neomylný
Chybným uplatňováním respektující výchovy na sebe rodiče vytvářejí obrovský tlak, který jim často způsobuje vyhoření. Jak ve svém eseji pro The New Yorker popsala Jessica Winterová, neustálé dodržování dokonalých komunikačních scénářů mění rodičovství ve vyčerpávající disciplínu, v níž není dovoleno chybovat.
Koučování dětského záchvatu vzteku trvá někdy nekonečných dvacet minut a účinky se projeví až za několik let – najednou z dítěte roste samostatný jedinec. Jenže nevybouchnout a klidně komentovat pocity dítěte, zatímco křičí, to vyžaduje velkou míru seberegulace. A té se dnešní rodiče sami v dětství nenaučili.
Z druhé strany sociální sítě s množstvím rad a návodů proměnily běžnou interakci s dítětem ve výkon s osudovými následky. Rodiče dnes až příliš řeší, zda jedním zakřičením trvale nepoškodili psychiku svého potomka.
Pro všechny vystresované rodiče je tu ale uklidňující zpráva. Současní kliničtí psychologové, jako například Becky Kennedyová ve svém bestselleru Good Inside, zdůrazňují, že bezpečná vazba s dítětem nevyžaduje neomylnost, ale nápravu po konfliktu.
Rodič, který vybuchne, ale pak se vrátí a řekne: „Mrzí mě, že jsem křičel, nebylo to v pořádku, mám tě rád,“ učí dítě, že vztahy dokážou přežít rozepři.
Dítě nepotřebuje neomylného a stále vyrovnaného rodiče, který sype z rukávu bezchybné psychologické formulace. Potřebuje to, co kdysi popsala slavná americká spisovatelka Toni Morrisonová: alespoň jednoho dospělého, kterému se rozzáří oči pokaždé, když dítě vejde do místnosti.
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