Předzahrádky vítězí nad byrokracií. Pražské kluby otestují aplikaci, která zrychlí běhání za razítky

před 29 minutami

Hosté podniků v centru Prahy budou moci v příštím roce častěji obědvat či večeřet venku. Razítkový maraton, který musel tento rok každý majitel kavárny či restaurace urazit, aby získal povolení na předzahrádku, se zkrátí. Povolení půjde ve většině případů získat jednoduše přes aplikaci, rozhodli radní.

Praha - Části pražským živnostníků odpadne příští rok část papírování. Magistrát v pondělí ráno souhlasil, že kavárnám nebo hospodám na Praze 1 usnadní získat povolení na venkovní posezení. Více jak tři stovky podnikatelů budou o předzahrádky žádat elektronicky.

"Základním přínosem bude, že podnikatel bude chodit na úřad jen v minimální míře. Slibujeme si od toho flexibilitu, která byla doposud velmi nízká," říká Filip Dvořák, místopředseda představenstva Hospodářské komory na Praze 1, která se o usnadnění snažila.

On-line aplikaci budou moci používat živnostníci, kteří opakovaně žádají o svolení na zřízení předzahrádky. Jde o případy, kdy posezení vypadá každý rok stejně. Aplikace urychlí podnikání i například i těm, kdo si třeba kvůli počasí chtějí prodloužit nebo zkrátit dobu fungování zahrádky. "Bude to vítězství jak pro úředníky, kteří budou míst snazší úřadování, tak pro podnikatele, aplikace bude připomínat objednání lístků do kina," dodává Dvořák.

V minulosti se už pro zjednodušení procesu vyslovili náměstek Petr Dolínek nebo primátorčina náměstkyně Petra Kolínská. "Musíme ovšem pracovat i na zjednodušení první žádosti. Tam se neobejdeme bez dílčí novelizace zákona o státní památkové péči a zákona o pozemních komunikací," uvádí Kolínská.

Aplikaci otestují podniky v centru

Na Praze 1 bude zatím Magistrát aplikaci testovat. Pokud se osvědčí, mohla by v budoucnu fungovat i v jiných částech metropole. "Usnesení hovoří o testovacím provozu v centru Prahy, kde je díky velkém počtu podniků variant nejvíce, až bude systém dopracován, není důvod, aby nefungoval i jinde," myslí si Dvořák.

Aplikaci by například ocenil i karlínský fresh bar Woodoo People. "Bylo by to fajn, protože musíme podstupovat velkou byrokracii, bylo by dobré, kdyby spolu jednotlivé úřady víc spolupracovaly. I když si o předzahrádku zažádáme v březnu, tak ji kolikrát nemůžeme postavit ani v květnu," přibližuje majitel Woodoo People Milan Obst.

Na nepružnost celého systému - mimo jiné zdlouhavé čekací lhůty, papírování a náročnou komunikaci mezi jednotlivými úřady upozornila na jaře Erhartova cukrárna. Ta si chtěla na Vinohradech, kde má jednu ze svých provozoven, otevřít předzahrádku. Jenomže narazila. Lokalita spadá do památkové zóny, u níž Praha 3 začala vyžadovat přísnější podmínky.

Spolumajitel cukrárny Robert Buchner na facebookovém profilu podniku podrobně celé žádání popsal. Zákazníkům se snažil vysvětlil, proč si ani na začátku června nemohou kvůli dlouhému povolovacímu procesu dát kávu a zákusek venku na zahrádce. Vysvětlovat musel například to, proč na fotce byly truhlíky 50 centimetrů od sebe, ale na výkresu jen 20 centimetrů od sebe. "Dále je třeba doplnit materiál židlí a stolků. Z fotky je to sice zřejmé a nikdo to původně nepožadoval, ale co se dá dělat. Tak tedy umělý ratan, hliník, plast. Další dva týdny pryč," popsal.

Rychlejší povolování předzahrádek pomůže i městskému rozpočtu. Každý podnikatel odvádí městu peníze za metr čtvereční i za čas, po jaký bude zahrádka fungovat, tedy například od dubna do října.

Každá městská část má jiný ceník. Konkrétně na Praze 1, kde je nejvíc kaváren, bister nebo restaurací v celém hlavním městě, se platí nejvíce. Metr čtverečný vyjde na víc než tři tisíce korun měsíčně. Pětiměsíční sezónní provoz předzahrádky na Václavském náměstí o průměrné velikosti 60 metrů čtverečných stojí okolo 930 tisíc korun.

Loni jen podnikatelé z Prahy 1 odvedli na poplatcích za své předzahrádky městské části a magistrátu dohromady přes 150 milionů korun (každému po 75,5 milionech Kč).