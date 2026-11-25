Novým předsedou Rady Českého rozhlasu (ČRo) byl na další dva roky znovu zvolen ředitel Výstaviště Lysá nad Labem Ondřej Matouš. Funkci již vykonával od roku 2023 až do konce svého předchozího mandátu v radě v letošním roce.
Místopředsedou radní zvolili bývalého ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka. Vyplývá to ze středečního jednání Rady ČRo.
Matouše znovu do rady na další šestileté období zvolila Poslanecká sněmovna letos v polovině října. Bobek je členem od roku 2024. Dalším místopředsedou zůstává Oldřich Vágner, který byl do funkce zvolen na konci května. Členem rady je od roku 2023.
Devítičlenná Rada ČRo mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele nebo schvaluje rozpočet veřejnoprávního rozhlasu. Představuje nástroj, kterým může veřejnost kontrolovat činnost tohoto média veřejné služby.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Zelenskyj prozradil magické datum. Do kdy chtějí Američané mír?
Trumpovi vyslanci chtějí mírovou dohodu s Ruskem co nejdřív. Ideálně do ledna, ještě než ve Washingtonu zasednou demokraté. Řekl to Volodymyr Zelenskyj. Varuje, že po Ukrajině chtějí velké ústupky, zatímco Vladimir Putin válku ukončit nehodlá. Když dohoda nepřijde, obrátí se Kyjev na nový Kongres. Chce zbraně i tvrdší sankce. Trump na to reagoval s úsměškem. „Kdo to říká? Co že mám udělat?“
Na jeden z Kanárských ostrovů připlulo za den rekordních 2100 migrantů
Na jeden z Kanárských ostrovů v úterý dorazilo na 2100 migrantů, což je nejvíce za den od začátku vedení těchto údajů, informovala místní média. Dosud nejvíc migrantů za den - 1580 - tam doplulo z Afriky letos 14. listopadu; předchozí nejvyšší denní počet byl 1461 z listopadu 2020.
Pátý titul se Slavií a zase do ciziny? Mladej má píli, těší Zimu staršího
Fotbalisté Slavie mají od 18.45 další šanci připsat si první vítězství v bohatýrské Lize mistrů. Proti španělskému Villarrealu budou spoléhat i na Davida Zimu, nyní asi nejlepšího stopera v Česku. Dozrál, říká jeho táta, hokejový šampion.
Chorvatsko pobouřila smrt pacienta psychiatrické léčebny, měl stopy po týrání
Smrt pacienta psychiatrické léčebny otřásla Chorvatskem a vyvolala debatu o problémech ve zdravotnictví. Prokuratura vyšetřuje podezření, že se muž udusil poté, co mu ošetřovatelé přitiskli na obličej polštář. Policie dříve zadržela osm zaměstnanců kliniky, informovala dnes agentura DPA.
Tejc neuspěl s žalobou na soudkyni, která svěřila Viktorku rodičům. Otec ji pak zavraždil
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) neuspěl s žalobou na benešovskou soudkyni Sandru Kimmelovou, které vyčítal nedbalé rozhodování při svěření později usmrcené tříleté Viktorky do péče rodičů. Soudkyně se zastal kárný senát. Podle něj provedla řadu důkazů a respektovala všechny zásady.