Předplacený Netflix, sport či hudbu si už pustíte bez omezení i v cizině. Končí blokace v EU

před 14 minutami

Od dubna si Češi v jiných státech Evropské unie mohou pustit předplacený internetový obsah bez omezení. Služby jako Horizon Go, HBO Go či Netflix se jim budou zobrazovat stejně jako v tuzemsku.

Praha - Sledování on-line televizního vysílání v zahraničí dosud naráží na hranice států. Pokud zákazník, který má předplacené internetové televize jako Netflix, HBO Go, Horizon Go nebo O2 TV, vycestuje do jiné země Evropské unie, často zjišťuje, že k nim má jen omezený nebo žádný přístup.

Od začátku dubna by měli všichni obyvatelé EU moci sledovat své předplacené programy, i v ostatních členských státech. Někteří provozovatelé - konkrétně O2 TV - však v přípravě na tuto změnu hlásí zpoždění.

Nové nařízení EU bylo přijato v loňském roce a navazuje na zrušení poplatků za roaming. Změny se netýkají jen videoobsahu, ale také hudby, her a elektronických knih. Pravidla se povinně vztahují na placené služby. Poskytovatelé bezplatného obsahu na internetu se však mohou k regulaci za určitých podmínek dobrovolně připojit.

Když jsou bezplatná on-line vysílání České televize či Primy součástí placeného balíčku, budou podle mluvčího UPC Jaroslava Kolára dostupná stejně jako jiné placené kanály. "Společnost UPC (provozovatel Horizon Go) bude konat v souladu s nařízením Evropské komise, to znamená, že ukončení geoblokace se bude vztahovat na TV službu jako celek," říká Kolár.

Konec blokování obsahu v jiných zemích EU potvrdily on-line deníku Aktuálně.cz také televize HBO Go, T-Mobile TV a provozovatel hudebního přehrávače Spotify. Ten však skladby v zahraničí nabízí neomezeně už dnes, takže uživatelé změnu nepocítí.

O2 TV má však podle mluvčího svého sportovního kanálu Davida Solnaře v zavádění nových pravidel zpoždění. "Chystáme to, ale od 1. dubna ještě nebudeme schopni zákazníkům vysílání v EU zpřístupnit," říká.

Pouze pro dočasné cesty, ale…

Předplatitelé by měli nově mít přístup ke stejnému katalogu digitálního obsahu, jaký mají dostupný ve svém domovském státě. Některé firmy - například Netflix - dosud nabízely v zahraničí přístup pouze ke katalogu země, kde se zákazník nachází. Mohlo se tak stát, že některá videa běžně dostupná v Česku nešlo shlédnout v zahraničí nebo nebylo možné zvolit si české titulky.

Přenositelnost on-line obsahu je zaručena pouze pro obyvatele evropských zemí, kteří chtějí dočasně vycestovat za hranice. "Dočasný pobyt však není limitován. Nestanovili jsme konkrétní čas, takže když jedete na dlouhé cesty, budete krytí," říká Claire Buryová z Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie.

Zátěž pro poskytovatele

Poskytovatelé služeb budou kontrolovat, zda někdo jejich služby nezneužívá a zda udává pravdivé údaje o místě svého pobytu. Kontrola může podle nařízení probíhat více způsoby - například doložením průkazu totožnosti, ověřením platebních údajů nebo IP adresy zákazníka.

To způsobí poskytovatelům dodatečné náklady. "Pro společnosti, které se věnují on-line vysílání videa či hudby, bude klíčové sledovat, kde jejich zákazník běžně žije a zda se v případě využívání on-line obsahu v zahraničí v rámci EU jedná pouze o dočasnou přítomnost," říká Jan Vetyška, ředitel Asociace pro elektronickou komunikaci. Za používání služeb v zahraničí si však poskytovatelé nesmí účtovat vyšší poplatky.

Reakce dotčených společností jsou rozporuplné. "Jsme připraveni, po technické stránce nejde o složitou změnu," říká Kolár z UPC. Naopak pro O2 TV nová pravidla představují složitější problém, což je i důvod, proč s vyhověním novým pravidlům bude mít zpoždění. "Změna je technicky poměrně náročná a legislativně s sebou přináší několik otazníků, které aktuálně řešíme," říká mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Za komplikovanou označuje změnu také ředitel nových médií Daniel Grunt z TV Prima, které se nařízení týká u placené služby iPrima bez reklam. Podle Grunta je však televize na nová pravidla připravena.

Omezení může dál platit pro bezplatné služby



Pokud některé televize jako ČT či Prima nabízejí své vysílání na internetu bezplatně, mohou se k novému přístupu připojit dobrovolně. Konec blokace pro ně není povinný.

Když se tak rozhodnou, měly by provést kontrolu bydliště stejně jako poskytovatelé placeného obsahu. Například belgická veřejnoprávní televize RTBF spustila systém, ve kterém se obyvatelé Belgie mohou přihlásit a pomocí několika jednoduchých kroků doložit, že trvale pobývají v této zemi. Poté budou mít přístup k jejímu televiznímu vysílání v celé EU bez omezení.

Žádná ze zmíněných českých televizí se však k podobnému kroku zatím nechystá. V iVysílání České televize jsou dnes mimo ČR zablokovány sportovní přenosy a zahraniční pořady. Na iPrimě se zase divák dostane jen k vybraným pořadům vlastní tvorby.

Práva na vysílání videí často firmy kupují jen pro určité území, a proto dosud nebylo možné určitý obsah zpřístupnit za hranicemi. Podle Petra Holého z advokátní kanceláře Rott, Růžička & Guttmann však od dubna nebudou smluvní omezení týkající se autorských práv v případě přeshraničního poskytnutí obsahu v rámci EU nadále vymahatelná.

Na rozdíl od roamingu se zatím opatření nevztahuje na země Evropského hospodářského společenství jako Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podle Claire Buryové je však cílem komise začlenit i tyto státy.