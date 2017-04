Přebytek rozpočtu zamíří na umoření dluhu a investice. Jako rezerva na důchody neprošel

před 40 minutami

Celkem 62 miliard korun z loňského rekordního přebytku půjde hlavně na umoření státního dluhu. Na investice pak vláda vyčlení zhruba deset miliard korun - peníze mají směřovat například na opravy škol a nemocnic.

Praha - Vláda dnes schválila zprávu o hospodaření státu v loňském roce. Přebytek 62 miliard korun hlavně na umoření státního dluhu, rozhodnutí ale umožní také letos financovat některé projekty, zřejmě do výše deseti miliard korun. Po jednání vlády to uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)

V koaliční diskusi tak nebyl přijat návrh prosazovaný ČSSD, aby se přebytek stal rezervou pro budoucí valorizace penzí.

"Umořil se státní dluh, je tam doprovodné usnesení o navyšování investic, jak navrhl předseda vlády Bohuslav Sobotka," řekla Valachová novinářům. Zprávu o hospodaření státu, jejíž součástí je rozvaha o přebytku, musí kabinet předložit Poslanecké sněmovně do konce týdne.

Kabinet se podle Valachové dohodl, že na investice z loňského přebytku vyčlení zhruba deset miliard korun, konkrétní částku zatím ale nestanovil. Peníze mají směřovat například na opravy škol a nemocnic.



Využití přebytku z loňského hospodaření státu řešili vládní politici již počátkem roku. Přebytek podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) reálně neexistuje, jde pouze o účetní krok, což připomínají i další členové koalice. "O ten přebytek emitovalo ministerstvo financí méně státních dluhopisů. Pokud by se vláda rozhodla ty peníze využít, tak by ministerstvo financí muselo v tom rozsahu vydat nové dluhopisy," vysvětlil nedávno Sobotka.



Přebytek státního rozpočtu ke konci letošního března stoupl na 4,7 miliardy z únorových 3,7 miliardy korun. Loni ke konci března byl rozpočet v přebytku 43,6 miliardy korun, který do konce roku vystoupal na rekordních 62 miliard. Důvodem výrazného meziročního poklesu je podle ministerstva financí menší množství peněz přijatých z EU. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.

