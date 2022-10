PRE motivuje k úspoře elektřiny. Slevu dá těm, kdo v zimě meziročně sníží spotřebu

Pražská energetika (PRE) dá slevu domácnostem, které v zimě meziročně sníží spotřebu elektřiny. Chce tak odběratele motivovat k úsporám. Speciální prémie se klientovi připíše na jeho zákaznický účet u PRE a následně odečte z platby za elektřinu v rámci nejbližšího vyúčtování. Výše slevy závisí na distribuční sazbě a také výši dosažené úspory, pohybovat se bude od 750 do 3000 korun.

V pondělí to řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) označil záměr PRE za krok správným směrem, který je v zájmu celé společnosti.

Například innogy podobný program neplánuje, řekl mluvčí Pavel Grochál. Mluvčí polostátní společnosti ČEZ Roman Gazdík uvedl, že firma v současnosti připravuje další kroky, jak zákazníky odměnit za to, aby šetřili energie, také je chce motivovat k úsporám. "Vedle vládní pomoci jsou úspory pro zvládnutí této topné sezony klíčové. Už teď zákazníkům umožňujeme snížit zálohy a ulevit tak rodinnému rozpočtu, pokud po nějaký čas sníží svou spotřebu a zadají o tom samoodečet," řekl Gazdík.

Konkrétně PRE dodává zhruba 700 000 domácností především v Praze. Domácnost, která dosáhne během nadcházející zimní topné sezony prokazatelné úspory při spotřebě elektrické energie, dostane slevu. Podmínkou je, že zákazník musí být klientem PRE v období od 1. října 2021 do 1. července 2023.

PRE bude rozlišovat dvě skupiny zákazníků, a to podle distribučních sazeb elektřiny.

První skupinou jsou zákazníci s jednotarifní distribuční sazbou, kteří elektřinou pouze svítí, případně i vaří a používají běžné spotřebiče jako pračka, myčka, lednice nebo televize. Druhou skupinou jsou zákazníci s dvoutarifní distribuční sazbou, tedy domácnosti, které elektřinu využívají na ohřev vody nebo topení.

Zákazníci musí pro připsání odměny snížit meziročně svou spotřebu v porovnání s obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. Domácnosti s jednotarifní sazbou obdrží při úspoře elektřiny pět procent prémii 750 korun, při úspoře alespoň deseti procent dostanou od PRE 1500 korun. Domácnosti s dvoutarifní sazbou dostanou při meziroční úspoře alespoň deseti procent 1500 korun, pří úspoře nad 20 procent získají prémii 3000 korun.

Zákazník musí pro prokázání úspory udělat vlastní odečet elektroměru, a to tak, že pořídí jeho fotografii a nahraje ji on-line do speciální aplikace na webové stránce PRE. První fotografie elektroměru musí být pořízena a odeslána přes webovou stránku na počátku topné sezóny, konkrétně v období od 1. listopadu 2022 do 15. listopadu 2022. Na pořízení a odeslání druhé fotografie je stanoven termín od 31. března 2023 do 15. dubna 2023.