Přeskočit na obsah
Benative
20. 9. Oleg
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Vyhráli mistrovství řidičů tramvají

Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají.
Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají.
Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají.
Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají.
Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají.
Zobrazit
7 fotografií
Češi zabodovali v evropském šampionátu řidičů tramvají. |
Foto: Tram-EM European Tramdriver Championship – RENE JUNGNICKEL
ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Česká dvojice v sobotu zvítězila na Mistrovství Evropy řidičů tramvají Tram-EM. Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z Dopravního podniku hl.m. Prahy se prosadili v konkurenci s dalšími 25 týmy z Evropy a hostující Austrálie. Zprávu přinesla agentura PAP a Dopravní podnik o ní informoval na svém facebookovém účtu.

Reklama

Letošní dvanáctý ročník šampionátu se konal ve Varšavě. Na stupně vítězů vystoupaly také týmy z rumunské Oradey a z bulharské Sofie.

Podle facebooku Pražské integrované dopravy se soutěžilo mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Závody zpestřil i tramvajový bowling, kdy tramvaj narazí do obřího míče, který následně shazuje kuželky.

Související

V soutěži jednotlivců se nejlepším řidičem tramvaje stal Andrij Bičev z kyjevské společnosti Kyiwpastrans. Nejlepší řidičkou tramvaje je Hilda Polamová z finského Tampere.

Polské hlavní město letos slaví 160. výročí zahájení tramvajového provozu. Příští 13. ročník soutěže bude hostit Lucemburk u příležitosti desátého výročí tamější tramvajové sítě.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Syn vůdce zaujal „čtenářským výkonem“. Otec Kadyrov reagoval zvláštním výrazem

Syn vůdce zaujal „čtenářským výkonem“. Otec Kadyrov reagoval zvláštním výrazem | Video: @nexta_tv
Prohlédnout 7 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.

Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?

Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.

Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna

Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze

V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).

Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel

Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody

V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.

Reklama
Klaun
Klaun
Klaun

Vražda jako z hororu. Klaun s balónky zastřelil ženu, na svobodě zůstal desítky let

„To je milé,“ řekla čtyřicetiletá Marlene Warrenová, když u jejího domu zazvonil klaun s balónky a květinami. Myslela si, že nečekané překvapení patří jejímu synovi, který se zotavoval ze zlomené nohy. Jenže návštěva měla úplně jiný důvod. O pár vteřin později se ozval výstřel a klaun beze slova zmizel. Odpověď na otázku, kdo se za maskou skrýval, přišla až o desítky let později.

Reklama
Reklama
Reklama