Pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Vyhráli mistrovství řidičů tramvají

Česká dvojice v sobotu zvítězila na Mistrovství Evropy řidičů tramvají Tram-EM. Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z Dopravního podniku hl.m. Prahy se prosadili v konkurenci s dalšími 25 týmy z Evropy a hostující Austrálie. Zprávu přinesla agentura PAP a Dopravní podnik o ní informoval na svém facebookovém účtu.
Letošní dvanáctý ročník šampionátu se konal ve Varšavě. Na stupně vítězů vystoupaly také týmy z rumunské Oradey a z bulharské Sofie.
Podle facebooku Pražské integrované dopravy se soutěžilo mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Závody zpestřil i tramvajový bowling, kdy tramvaj narazí do obřího míče, který následně shazuje kuželky.
V soutěži jednotlivců se nejlepším řidičem tramvaje stal Andrij Bičev z kyjevské společnosti Kyiwpastrans. Nejlepší řidičkou tramvaje je Hilda Polamová z finského Tampere.
Polské hlavní město letos slaví 160. výročí zahájení tramvajového provozu. Příští 13. ročník soutěže bude hostit Lucemburk u příležitosti desátého výročí tamější tramvajové sítě.
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