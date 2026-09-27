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Ekonomika

Část Pražského okruhu bude na dvě hodiny uzavřena. Policie radí, jak se úseku vyhnout

ČTK
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Pražský okruh u Slivence se v neděli na zhruba dvě hodiny uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začne ve 13:00 a bude obousměrná. Oznámila to v neděli policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5.

Dálniční obchvat Prahy před otevřením
(Ilustrační foto)Foto: Ludvík Hradilek
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„Prosíme řidiče, aby využili okolní komunikace a tomuto úseku se vyhnuli,“ sdělili policisté. Tato úplná uzavírka okruhu je podle nich neplánovaná.

Státní Ředitelství silnic a dálnic původně ve čtvrtek oznámilo, že kvůli instalování nosníků budou stavbaři na úseku mezi Ořechem a sjezdem u Barrandova o víkendu krátkodobě zastavovat provoz v nočních hodinách. Práce tam provádí stavební firma Skanska, staví dva nové nadjezdy.

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Podle předchozích informací ředitelství má být také na Pražském okruhu od soboty do nedělních 15:00 kvůli opravám provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 vedený pouze jedním pruhem.

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