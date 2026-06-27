Pražský dopravní podnik vypíše výtvarnou soutěž na podobu metra Písnice

Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje v září vypsat výtvarné soutěže na budoucí podobu stanice metra D Písnice a na výtvarný prvek ve stanici Pankrác, řekl náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti).
Podnik již v minulosti vybral v soutěžích podobu stanic Libuš, Pankrác D, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory.
Tento týden se podle Beránka k soutěžím uskutečnila úvodní schůzka a jejich vypsání je plánováno na září s tím, že by výsledek měl být znám do konce roku. V případě stanice Písnice bude podnik vybírat návrh podoby celého interiéru a počítá se s otevřenou soutěží ideálně s mezinárodním dosahem.
Na Pankráci pak bude DPP podle Beránka hledat autora jednoho výtvarného prvku, v plánu je oslovit pět vybraných umělců.
V minulosti požadovaly tisíce lidí v petici vypsání architektonických soutěží na všechny stanice nové linky metra, návrhy od firmy Metroprojekt však již existovaly a vedení města nakonec rozhodlo alespoň o soutěžích na jejich výtvarné řešení.
Následovat bude „Synkáč“
Po výběru podoby stanice Písnice bude scházet ještě vybrat návrhy pro Náměstí Míru, Depo Písnice a Náměstí Bratří Synků. U posledně jmenované stanice plánuje DPP před výběrem podoby vypsat ještě soutěž na komplexní urbanisticko-architektonickou situaci na náměstí.
Na úrovni vedení města se debatuje o pojmenování stanic nové linky. Magistrátní místopisná komise nedávno doporučila, aby se názvy oproti dosud pracovně používaným změnily u stanic Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nové Dvory a Písnice, a to na Nusle, Ryšánka, Tempo a Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat.
Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, o té komise zatím nerozhodla. V červenci by o názvech měla rozhodovat rada města.
Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022, záhy měl navazovat druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Ten se však zdržel o více než 2,5 roku kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu, jeho stavba začala až minulý týden.
V září letošního roku plánuje podnik vypsat zakázku na stanice Libuš a Depo Písnice. Linka D by měla minimálně v úseku mezi Olbrachtovou a Novými Dvory začít jezdit v druhé polovině roku 2032, jezdit na ní budou automatické vlaky. Výhledově město plánuje prodloužení linky z náměstí Míru na náměstí Republiky.
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