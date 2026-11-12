Mimořádné linky, posílené metro. Pražská MHD se chystá na nedělní protest

Pražský dopravní podnik (DPP) o nadcházející neděli při demonstraci spolku Milion chvilek na Letné posílí metro a zavede dvě dočasné linky tramvají. Podnik to ve čtvrtek uvedl na svém webu. Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování České televize a Českého rozhlasu a za jejich nezávislost začne ve 14:00.
V neděli přibližně od 11:30 do 19:00 DPP posílí provoz metra na všech linkách. Od 12:00 do 19:00 bude jezdit tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku. Od 12:00 do 14:30 bude zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět.
Spolek ohlásil demonstraci na neděli 15. listopadu na pražské Letenské pláni. Při posledním protestu 25. října zaplnily tisíce lidí protestujících kvůli postupu vlády vůči veřejnoprávním médiím Staroměstské náměstí. Záměr vlády zrušit poplatky od lidí a firem a média financovat ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví, divadla a další instituce.
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