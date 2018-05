Pražské služby měly loni rekordní zisk, pomohla jim údržba komunikací i cena papíru

před 31 minutami

Hlavním důvodem výsledků byl objem služeb v letní a zimní údržbě komunikací. Pozitivně se projevil i příznivý vývoj výkupních cen vytříděného papíru.

Praha - Pražské služby (PSAS) loni meziročně zvýšily čistý zisk o 16,1 procenta na 123,3 milionu korun, což je nejlepší výsledek od vzniku společnosti v roce 1994. Výnosy vzrostly o 10,3 procenta na 3,01 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila na svém webu. PSAS jsou z 96 procent vlastněny hlavním městem.

V loňském roce PSAS uzavřely smlouvy na stavbu projektu GOLEM, tedy generální obnovy linek a ekologizace spalovny v Malešicích. "Tento projekt považujeme za klíčový pro budoucí řešení problematiky odpadu pro hlavní město. Spolu s tímto projektem bychom také chtěli do budoucna vybudovat kapacity na třídění a dotřiďování některých složek komunálního odpadu," uvedl generální ředitel firmy Patrik Roman.

Rekonstrukci linek spalovny zahájila firma letos v březnu. Projekt má být podle Romana dokončen v roce 2022. Letos je na rekonstrukci vyčleněno 742,8 milionu korun.

Loni PSAS do rekonstrukce spalovny investovaly 139,1 milionu korun. Do jejího technologického zařízení investovala 89,1 milionu korun. Do komunální techniky, tedy například vozů, vložila dalších 133,1 milionu.

Hlavním důvodem zlepšení hospodářských výsledků byl podle firmy větší objem služeb v letní a zimní údržbě komunikací. Pozitivně se projevil také příznivý vývoj výkupních cen vytříděného papíru.

"Naopak značně negativní dopad na hospodaření závodů měl vývoj na trhu práce. Protože se společnost dostala v polovině loňského roku do krizové situace ve stavu zaměstnanců, přistoupila okamžitě k takovým opatřením ve mzdové oblasti a benefitech. Tím se podařilo nejen zastavit snižování stavu zaměstnanců, ale i získat zaměstnance nové," píše se ve zprávě.

Počet zaměstnanců ke konci roku meziročně vzrostl o 36 na 1621. Řidičů bylo 387, popelářů 267 a metařů 191.

Hospodářské výsledky Pražských služeb od roku 2000:

Rok Čistý zisk Výnosy 2000 21,6 milionu korun 1,38 miliardy korun 2001 11,2 milionu korun 1,46 miliardy korun 2002 11,1 milionu korun 1,58 miliardy korun 2003 26,5 milionu korun 1,59 miliardy korun 2004 37,2 milionu korun 1,70 miliardy korun 2005 58,7 milionu korun 1,83 miliardy korun 2006 79,6 milionu korun 1,88 miliardy korun 2007 92,8 milionu korun 2,08 miliardy korun 2008 90,5 milionu korun 2,23 miliardy korun 2009 92,8 milionu korun 2,50 miliardy korun 2010 98,1 milionu korun 3,09 miliardy korun 2011 82,6 milionu korun 2,89 miliardy korun 2012 51,7 milionu korun 2,93 miliardy korun 2013 66,8 milionu korun 2,92 miliardy korun 2014 76,9 milionu korun 2,90 miliardy korun 2015 91,3 milionu korun 2,59 miliardy korun 2016 106,2 milionu korun 2,73 miliardy korun 2017 123,3 milionu korun 3,01 miliardy korun

Zdroj: Sbírka listin

Na konci loňského roku Praha vykoupila 19,3 procenta akcií PSAS od firmy AVE CZ z holdingu EP Industries podnikatele Daniela Křetínského. Tím získala více než 90 procent, čímž může podle zákona donutit minoritní akcionáře k odprodeji akcií. O nuceném odkupu rozhodl v lednu pražský magistrát. Stoprocentní vlastnictví PSAS magistrátu přinese například možnost zadávat zakázky na úklid interně v takzvaném režimu in-house.

Pražské služby na základě desetileté zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Zbytek zajišťuje Křetínského AVE CZ a její subdodavatelé.