Pražské metro odvětrají nové ventilátory z Milevska, vydrží až 400 stupňů Celsia

Nové typy ventilátorů mají lopatky z ohnivzdorného hliníku s vysokou tepelnou odolností.

Milevsko - Milevská společnost ZVVZ Machinery pokračuje v nejrozsáhlejší rekonstrukci větrání v historii pražského metra. ZVVZ dodá 18 nových ventilátorů do větracích šachet trasy metra C. Tříletá zakázka je za 80 milionů korun. Řekli to generální ředitel holdingu ZVVZ Miloslav Mácha a ředitel divize Ventilátory a přepravníky firmy ZVVZ Machinery Petr Koška.

V červenci dokončilo ZVVZ strojovnu Měnírna. Z devíti strojoven v úseku Florenc - Kačerov jich letos zmodernizuje šest, zbylé tři v prvním pololetí 2019. Nové typy ventilátorů mají lopatky z ohnivzdorného hliníku s vysokou tepelnou odolností. Jsou certifikované na provoz až při teplotě 400 stupňů Celsia po dobu 120 minut. Tříletá zakázka skončí příští rok.

Manažer zakázky Zbyněk Kaisler považuje za jednu z nejtěžších věcí přesun dílů ze strojoven a zpět, protože leží desítky metrů pod zemí a dá se do nich dostat jen v noci přes tunely, když metro nejezdí.

"Během této krátké doby se musí odvézt staré díly ventilátorů a navézt nové. Ty se kvůli omezeným přístupovým cestám dělí na sedm dílů a sestavují až ve strojovně. Následuje seřízení a zkušební provoz, vrcholící dvaasedmdesátihodinovým nepřetržitým chodem," uvedl Kaisler.

Milevská firma začala v červnu rovněž pracovat ve stanicích metra Národní třída, kde opravuje některé části ventilátorů a elektrorozvaděčů, které jsou poškozené kvůli průsakům vody do tunelu. Ve stanici Želivského ZVVZ repasuje hlavní díly ventilátoru, který tam funguje od roku 1980.

ZVVZ Machinery dodala od roku 1975 do pražského metra 170 větracích ventilátorů do stanic i strojoven. Po celou dobu se podílí i na údržbě a rekonstrukcích. Ventilátory ZVVZ dodnes odvětrávají i stanice metra v Moskvě, Petrohradu, Kyjevě či Varšavě.

Ventilátory ZVVZ jsou i v pražském tunelu Blanka, ve Strahovském tunelu, ale i v Kanadě či Jižní Koreji. Firma vyrábí také ventilátory do elektráren, hutí, pro Audi, Ford či BMW dodala ventilátory pro jejich zkušební aerodynamické tunely.

Strojírenský holding ZVVZ Group Milevsko, který zaměstnává 690 lidí, loni podle Máchy zvýšil tržby o 140 milionů na 1,54 miliardy Kč. Letos plánuje tržby 1,53 miliardy. Kvůli problémům dceřiné společnosti ZVVZ-Enven Engineering se holding loni dostal do ztráty v desítkách milionů, předloni skončil ve ztrátě po zdanění 93,5 milionu korun. Holding dodává do 20 zemí, asi 40 procent produkce jde do zahraničí.