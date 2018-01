Pražské letiště bude mít novou řídící věž. Umožní odbavit 70 letadel za hodinu, oproti současným 44

před 3 hodinami

Letiště Praha bude mít novou řídící věž. Má být vysoká 80 metrů, což je o 30 metrů více než současná věž, která bude sloužit jako záložní staviště. Stavba začne zhruba za dva roky, věž by měla fungovat za pět let, informovala o tom Česká televize (ČT). "Kupole nové řídící věže bude mít průměr 20 metrů a bude rozdělena do tří pater," uvedl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Letiště v budoucnu počítá s navýšením počtu cestujících, mají přibýt nové terminály a ranveje. V současné době odbaví věž maximálně 44 letadel za hodinu, má jich ale být až 70. Loni Letištěm Václava Havla prošlo více než 15 milionů cestujících, což je nejvíce za 80 let jeho existence.

autor: ČTK | před 3 hodinami

