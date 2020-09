Praha vytlačuje Francouze z vodovodů. Ti se teď vrací oklikou přes Křetínského teplo

Česká voda do českých rukou. Takové heslo předloni prosazovali politici v čele s premiérem Andrejem Babišem. Hospodaření s vodou plánovali přesunout z rukou zahraničních firem pod správu českých obcí, aby zamezili odlivu zisků. Některým se to povedlo, částečně také Praze. Právě v hlavním městě teď francouzský gigant Veolia získal další rozsáhlou energetickou síť v Česku - tentokrát teplárenskou.

Už v roce 2016 odkoupila Veolia od Pražské teplárenské kotelny a výtopny na levém břehu Vltavy, cena podle týdeníku Euro dosáhla zhruba 1,8 miliardy korun. Teď Francouzi získali společnost od Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského celou.

Po schválení obchodu antimonopolním úřadem tak Veolia ještě posílí svoji pozici na trhu komunálních služeb nejen v hlavním městě, ale i ve Středočeském kraji.

Pražská plynárenská v Praze pokrývá téměř čtvrtinu trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 230 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Její hospodaření je dlouhodobě ziskové, a to v řádu stamilionů korun. Výnosy se v posledních letech pohybují kolem pěti miliard korun. Loni firmě čistý zisk meziročně stoupl o 3,3 procenta na 580 milionů korun. Výnosy vzrostly o 4,8 procenta na 5,3 miliardy korun.

Zákazník je v bezpečí

Podle portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera nicméně transakce nepovede k tomu, že by se z Veolie stal monopolní dodavatel, který by začal diktovat ceny.

"Na pražském teplárenském trhu jsou aktivní i jiní hráči jako Pražská plynárenská nebo ČEZ. Pro koncového zákazníka by se v zásadě nic měnit nemělo," domnívá se Pfeiler.

S tím souhlasí také Štěpán Křeček, analytik společnosti BH Securities. "V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebude mít námitky proti změna vlastnické struktury, neměla by nás navrhovaná transakce znepokojovat. V soukromém sektoru je běžné, že se vlastnická struktura proměňuje dle potřeb vlastníků," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz.

Společnost Veolia podle něj působí v silně regulovaném odvětví, kde regulační úřady mohou zasáhnout proti nekalým praktikám. Tím jsou chráněni koncoví zákazníci.

Křeček zároveň připomíná, že Veolia má mnoho zkušeností z různých regionů jak v Česku, tak i v zahraničí. Nebude tak mít problém převzít Pražskou teplárenskou, aniž by se snížila kvalita poskytovaných služeb. Posouzení dominance Veolie ovšem bude podle analytika klíčové. "To by potenciálně mohlo vést ke zvýšení cen pro zákazníky Pražské teplárenské," doplňuje.

"V případě EPH jde o ziskový odchod z podnikatelsky zdařilého projektu. Pro Veolii to znamená významné posílení jejich aktivit, přičemž jde o podnikání i lokalitu, které dobře zná a kde již má svůj vlastní know-how. Pro odběratele by to nemělo znamenat žádnou negativní změnu," řekl pro ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Francouzská Veolia v Česku kromě Prahy a Středočeského kraje ovládá výrobce tepla a elektřiny v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Největším trhem pro teplárenské aktivity Veolie v ČR je severní Morava a Slezsko, kde provozuje Elektrárnu Třebovice a teplárny v Přívoze, Krnově, Karviné nebo Frýdku-Místku. Loni zde dosáhla obratu 4,65 miliardy korun. Na střední Moravě, kde má firma teplárny v Olomouci a Přerově, dosáhl v roce 2019 obrat 1,73 miliardy korun.

V české části republiky, kde kromě Prahy vlastní například energetické zdroje v Kolíně a Mariánských Lázních, měla obrat 2,25 miliardy korun.

Veolia v Česku - energie:

Veolia Energie Praha Praha Veolia Energie Kolín Vlašim, Kolín Veolia Energie Mariánské Lázně Mariánské lázně Veolia Průmyslové služby ČR Moravskoslezský kraj Olterm & TD Olomouc Olomouc a okolí

Voda do českých rukou

S Veolií má hlavní město Praha již zkušenost ze spolupráce v oblasti dodávek vody Pražanům. "Věřím, že nový vlastník Pražské teplárenské přinese nové investice do zlepšování teplárenské infrastruktury v Praze," uvádí v tiskové zprávě náměstek pražského primátora pro životní prostředí a bezpečnosti Petr Hlubuček.

Přitom to byla mimo jiné i Praha, která se před dvěma lety rozhodla dostat pod kontrolu svou vlastní vodu. Od Veolie proto koupila za 1,75 miliardy korun 49procentní podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

PVK má vodohospodářskou síť - zásobující pitnou vodou 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje - pronajatou do roku 2028, poté chce Praha ovládnout společnost celou.

Převzetí kontroly nad provozem vodovodů v té době podporovala řada politických stran včetně premiéra Andreje Babiše. Ten tehdy avizoval, že obcím nabídne půjčku, aby si vodárenskou síť mohly provozovat samy. Politikům i obcím vadí zejména odtékání zisků firem do ciziny, které tak nejsou použity na opravy a rozvoj vodních zdrojů a infrastruktury. Zároveň musí obyvatelé regionů s vodovody v soukromých rukou často platit vyšší ceny za vodné, než je tomu u soustav v majetku měst a obcí.

V roce 2018 se rozhodla převzít kontrolu nad vlastní vodou také třeba města na Mělnicku a Kladensku, ale i obce Ústeckého a Liberecké kraje spadající pod Severočeskou vodárenskou společnost, prodávajícím byla opět Voelia.

Pitnou vodou loni zásobovala Veolia ke třem milionům obyvatel Česka. Vodohospodářskou infrastrukturu provozuje v 1050 měst a obcí.

Veolia v Česku - voda:

Pražské vodovody a kanalizace a.s. Praha Moravská vodárenská a.s. okresy Olomouc, Prostějov, Zlín Královehradecká provozní a.s. Hradec Králové, okrajové části okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov Středočeské vodárny a.s. Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav 1. SčV a.s. okresy Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. Sokolovsko (Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo,Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Vintířov), Rokycansko (Dobřív, Hrádek u Rokycan, Kamenný Újezd, Litohlavy, Mirošov, Rokycany, Strašice, Svojkovice) Ravos s.r.o. okres Rakovník

Zdroj: Veolia.cz