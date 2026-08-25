Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX znovu překonal 2800 bodů

Pražská burza potřetí za sebou stoupla a index PX se po zhruba třech týdnech vrátil nad 2800 bodů. V úterý vzrostl o 0,35 procenta na 2804,11 bodu. Vzhůru šly akcie Erste Bank a Komerční banky a také energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna v úterý zakončila k euru i dolaru téměř beze změny.
"Pražská burza navýšila včerejší (pondělní) zisky," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Počátkem měsíce, kdy se nad 2800 bodů index PX dostal naposledy, zakončil 6. srpna na dosavadní nejvyšší úrovni nad 2805 body.
Cenné papíry Erste Bank si v úterý polepšily o 1,26 procenta na 2979 korun a Komerční bance zdražily o 0,66 procenta na 1065 korun. Třetí bankovní emise naopak oslabila, akcie Monety Money Bank klesly o 0,15 procenta na 199 korun. Stejně tak ztratily cenné papíry pojišťovny VIG o 0,35 procenta na 1714 korun.
Dolů šly také akcie zbrojovek. Colt CZ ubral desetinu procenta na 968 korun a CSG na trhu Free Market oslabila o 1,44 procenta na 445 korun. Růstu indexu naopak pomáhaly cenné papíry ČEZ, které si polepšily o 0,58 procenta na 1384 korun, a strojírenské firmy Doosan Škoda Power. Ty vzrostly o 0,78 procenta na 514 korun.
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