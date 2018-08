Pravidla pro průjezd sanitek, hasičů a policie se od října změní. Senát schválil novelu

Úprava má zajistit to, aby pravidla pro vytváření takzvané záchranářské uličky na vozovkách o třech a více jízdních pruzích byla v Česku stejná jako v okolních evropských zemích.

Praha - Řidiči v kolonách budou muset nově uvolnit vozům policie, hasičů a záchranářů prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Nyní mají vytvořit záchranářskou uličku mezi pravým a vedlejším jízdním pruhem. Schválil to dnes Senát v rámci novely o provozu na pozemních komunikacích. Změna pravidel, kterou nyní dostane k podpisu prezident, začne platit od letošního října.

Úprava má zajistit to, aby pravidla pro vytváření takzvané záchranářské uličky na vozovkách o třech a více jízdních pruzích byla v Česku stejná jako v okolních evropských zemích. Nově budou muset doleva uhýbat pouze řidiči v levém jízdním pruhu, ostatní budou mít povinnost uhnout záchranářům doprava.

Uličku budou moci využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy. Neoprávněné vjetí do této uličky bude potrestáno pokutou až do 2500 korun. Novela má také umožnit to, aby vozy policie a záchranného systému byly kvůli lepší viditelnosti vybaveny modročervenými, nejen modrými majáky.

Norma omezuje také okruh předmětů povinné výbavy vozidla s tím, že podrobnosti a umístění stanoví vyhláška. Do povinné výbavy mohou podobně jako dosud patřit náhradní elektrické pojistky, žárovky, kolo a příslušenství nutné k jeho výměně, lékárnička, přenosný výstražný trojúhelník nebo hasicí přístroj.

Senátoři z řad komunálních politiků oceňovali, že novela umožní obcím vniknout do dlouhodobě odstavených vozidel na ulicích, aby pomocí identifikačního čísla zjistily jejich majitele. Podle Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL to ale není dostatečné a umožní odstranit jen asi desetinu autovraků. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) senátorům řekl, že další úpravy by měla přinést budoucí novela. V úvahách je i možnost odstranit z veřejných parkovišť vozy bez zaplaceného povinného ručení.

Další změnu novela přinese majitelům vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon. Během příštího roku by mohli získat zvláštní registrační značky označené písmeny EL, a tím i některé výhody. Podle některých úvah by takto označená vozidla mohla využívat vyhrazené jízdní pruhy a mít snazší vjezd do městských center. Elektromobil už nabízí každá významnější značka a v příštím roce s ním má přijít domácí Škoda Auto. Letos se v ČR prodalo 225 elektromobilů.

Vládní předloha ale nejvíce řeší fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela ruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel. V souladu s unijní úpravou stanoví, že kontrolní technici u technických i emisních kontrol nebudou moci být odměňováni způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek.

Možnost propojení stanic technické kontroly se servisy přinese podle zástupců ministerstva dopravy motoristům výhody. Pokud se při technické kontrole zjistí na automobilu závada, řidič tam bude moci vozidlo nechat k opravě. Vlastníci vozidel, kteří mají zřízenu datovou schránku, budou podle novely s dvouměsíčním předstihem informování o nutnosti technické prohlídky. Úprava má předejít situacím, kdy se o propadlé technické způsobilosti vozu řidiči dozví až při policejní kontrole.

Novela také ztěžuje stáčení počtu ujetých kilometrů, zakazuje měnit záznamy na počítadle ujeté vzdálenosti. Pokud ale bude nutné vyměnit tachometr, automechanik o tom bude muset vystavit protokol, který pak provozovatel auta předá při první následné evidenční kontrole. Za porušení zákazu změny počtu ujetých kilometrů bude hrozit jednotlivcům i firmám až půlmilionová pokuta.